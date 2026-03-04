Tranh cãi cách phản ứng với trẻ em hiếu động trên máy bay

Cộng đồng tranh luận về trách nhiệm của phụ huynh trong việc điều chỉnh hành vi của con cũng như cách hành khách ứng xử khi bị trẻ em làm phiền trên máy bay.

Một phụ nữ chia sẻ trên diễn đàn Threads về trải nghiệm khó chịu khi bị đứa trẻ ngồi sau liên tục đá vào ghế suốt 4 giờ bay. Sau thời gian dài chịu đựng, cô không gọi tiếp viên, quay lại nói thẳng với phụ huynh rằng một trong hai người nên đổi chỗ cho con, đồng thời chỉ trích họ không có phản ứng hay cách giáo dục con đúng mực.

Bài đăng hồi giữa tháng 2 nhanh chóng thu hút hơn 214.000 lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Theo lời kể của khách, người bố sau đó đã xin lỗi và chuyển con sang ghế khác. Sự việc làm dấy lên cuộc tranh luận về văn hóa ứng xử và trách nhiệm của phụ huynh có con nhỏ trên các chuyến bay dài.

Cha mẹ nên thường xuyên để ý đến hành vi của trẻ em ở nơi công cộng. Ảnh: Arkady Chubykin

Nhiều ý kiến ủng hộ cách xử lý thẳng thắn của nữ hành khách, cho rằng không ai có nghĩa vụ chịu đựng sự phiền toái suốt nhiều giờ trên máy bay. Taelorjae đồng ý cha mẹ phải có trách nhiệm kiểm soát con cái, nhất là trong không gian hẹp như khoang máy bay, nơi hành vi không chuẩn mực có thể ảnh hưởng đến hàng trăm người khác. Người này lập luận, khi phụ huynh không can thiệp, người bị làm phiền hoàn toàn có quyền lên tiếng để bảo vệ sự thoải mái cá nhân.

Đồng quan điểm, một người mẹ thường xuyên di chuyển cùng hai con nhỏ đánh giá cao sự bình tĩnh của người phụ nữ trong câu chuyện. Bà cho rằng trẻ em cần được giáo dục về hành vi và phải hiểu mọi hành động gây ảnh hưởng đến người khác đều dẫn đến hệ quả nhất định. Một số khách khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự và chọn cách nhờ tiếp viên hàng không can thiệp thay vì đối đầu trực tiếp với phụ huynh.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không ít tình huống trớ trêu khi người bị làm phiền góp ý nhưng không nhận được sự hợp tác. Reensjp kể lại kỷ niệm "thảm họa" khi yêu cầu một người mẹ bảo con dừng đá vào ghế, nhưng người này lại xúi con "đá mạnh hơn nữa". Theo Reensjp, những phụ huynh có cách hành xử thiếu văn minh như trên xứng đáng bị đưa vào danh sách cấm bay.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng dù bức xúc là điều dễ hiểu, hành khách nên ưu tiên trao đổi nhẹ nhàng hoặc nhờ tiếp viên can thiệp.

Một người dùng bày tỏ sự cảm thông với tính cách hiếu động của trẻ nhỏ, nhưng không chấp nhận việc bị làm phiền bởi sự thiếu trách nhiệm của phụ huynh trong việc giáo dục con cái. Trong khi đó, nhiều người khẳng định sẽ ngay lập tức phản ứng nếu rơi vào tình huống tương tự thay vì im lặng chịu đựng.

Luồng quan điểm khác chỉ ra việc trực tiếp quở trách trẻ em có thể khiến tình huống vốn không phức tạp trở nên căng thẳng. Thay vì đối đầu, hành khách nên giữ bình tĩnh, để đội ngũ tiếp viên xử lý nhằm đảm bảo trật tự trên chuyến bay.

Theo các chuyên gia tâm lý, sự can thiệp của bên thứ ba giúp giải quyết xung đột khách quan hơn, tránh những va chạm không đáng có giữa các bên.

Trang Quora từng đăng tình huống của nam hành khách Kev Partridge. Anh bị trẻ nhỏ làm phiền tương tự và rất khó chịu. Sau đó, anh nghĩ ra mẹo nhỏ, giơ cao chiếc cốc chứa ít nước lên trên đầu mình. Khi cậu nhóc đập vào ghế phía trước, Kev giả vờ giật mình và làm đổ cốc nước về phía sau rồi quay xuống nói: "Xin lỗi nhé, chú hay bị giật mình khi bay lắm". Cậu bé bị ướt do nước rơi xuống, và ngồi im suốt chặng bay sau đó.

Trên diễn đàn hàng không Việt Nam, một số ý kiến cho rằng với bất kỳ tình huống "không bình thường" nào xảy ra, hành khách tốt nhất nên trao đổi với tiếp viên hàng không.

Tâm Anh (theo NYPost, Threads)