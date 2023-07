Tỷ phú Đài Loan Trần Thái Minh, chồng cũ diễn viên Quan Chi Lâm, sở hữu tranh 90 triệu USD - vẽ hai người đàn ông ở bể bơi.

Theo The Value, bảo tàng Tate Modern (Anh) đang tổ chức triển lãm nghệ thuật Capturing the Moment, trong đó có bức Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) của họa sĩ người Anh David Hockney, 86 tuổi.

Bức "Chân dung một nghệ sĩ (Hai người ở bể bơi)". Ảnh: The Value

Chủ sở hữu hiện tại của bức tranh cũng được hé lộ, là Trần Thái Minh (Pierre Chen). Theo hãng Christie's, khi doanh nhân đấu giá thành công tác phẩm ở mức 90,3 triệu USD năm 2018, ông từ chối tiết lộ danh tính. Bấy giờ, mức giá của Trần Thái Minh giúp David Hockney lập kỷ lục họa sĩ còn sống có tác phẩm được đấu giá cao nhất.

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) được hoàn thành năm 1972, là một trong tác phẩm đặc sắc nhất của danh họa, từng được triển lãm ở các bảo tàng lớn nhất thế giới. Hai nhân vật trong tranh, người dưới bể bơi chính là David Hockney còn người đứng trên bờ là Peter Schlesinger - từng là người yêu của họa sĩ. Khi Hockney thực hiện bức tranh, hai người đã chia tay.

Bức tranh 90 triệu USD của chồng cũ Quan Chi Lâm Video mô phỏng quá trình David Hockney sáng tác tranh. Video: Christie's

Tác phẩm khắc họa Peter Schlesinger nhìn xuống nhưng mắt nhắm lại còn David Hockney lặn dưới nước, không thể thở, không nghe, không nhìn thấy gì ở trên, nhưng đang bơi về phía Peter Schlesinger.

Để thực hiện tác phẩm, David Hockney liên lạc lại với Peter Schlesinger, mời bạn trai cũ làm người mẫu để ông chụp hình, làm tư liệu vẽ tranh.

David Hockney chụp Peter Schlesinger trong Vườn Kensington, London. Ảnh: Christie's

Các đường nét khắc họa nước hồ có vẻ đơn giản nhưng tạo được hiệu ứng nước bập bềnh chuyển động. Koji Inoue - chuyên gia nghệ thuật đương đại - nhận xét bức tranh có nhiều tầng nghĩa, nhiều ý tứ, nhiều khả năng có thể tưởng tượng ra. Tác phẩm khơi gợi cảm xúc, được các nhà sưu tầm khao khát sở hữu.

Hockney sinh ở Anh, hiện định cư ở California, Mỹ. Ông được coi là họa sĩ, nhiếp ảnh gia, chuyên gia đồ họa có tầm ảnh hưởng lớn trong nghệ thuật đương đại. Bức Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) cũng là tổng hòa của các môn nhiếp ảnh, hội họa, đồ họa.

Ngoài tác phẩm này, doanh nhân Trần Thái Minh sở hữu hàng trăm bức tranh đắt đỏ, trong đó có hai tranh phụ nữ khỏa thân của Thường Ngọc (Sanyu), giá 39 triệu USD và 21,4 triệu USD.

Quan Chi Lâm và Trần Thái Minh khi còn bên nhau. Ảnh: On

Trần Thái Minh 67 tuổi, là chủ tịch một công ty kinh doanh linh kiện điện tử của Đài Loan. Theo thống kê của Forbes năm 2023, ông sở hữu khối tài sản 5,3 tỷ USD. Ông là chồng cũ của Quan Chi Lâm - minh tinh Hong Kong nổi tiếng với phim Hoàng Phi Hồng. Hai người yêu nhau năm 2007, bí mật đăng ký kết hôn. Họ ly dị năm 2015. Theo On, Quan Chi Lâm không yêu cầu phân chia tài sản hoặc tiền trợ cấp sau khi hôn nhân đổ vỡ.

