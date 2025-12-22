Tràng An Travel ưu đãi đăng ký tour năm 2026

Tràng An Travel triển khai hai đợt quay thưởng cho khách đăng ký tour từ nay đến 23/4/2026 với giải thưởng giá trị áp dụng cho các tour quốc tế.

Lượt quay số cho khách đăng ký tour đợt một sẽ diễn ra ngày 31/3/2026 với phần thưởng là một chuyến du lịch châu Âu tuyến Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức. Đợt một áp dụng cho những khách đã đăng ký từ 15/12/2025 đến hết 30/3/2026, có hợp đồng trị giá từ 300 triệu đồng trở lên. Đợt hai sẽ diễn ra ngày 24/4/2026 với phần thưởng là một xe máy điện VinFast, áp dụng cho khách hàng đăng ký từ 15/12/2025 đến hết 23/4/2026 và có hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên.

Trong năm 2026, Tràng An Travel gợi ý nhiều tour du lịch quốc tế đa dạng. Đơn cử như tour châu Âu với các lịch khởi hành kéo dài đến tháng 9 và 10, gồm ba nước Pháp, Thụy Sĩ, Italy kéo dài 10 ngày, 9 đêm hoặc 12 ngày, 11 đêm. Hành khách bay hãng Turkish Airlines và Vietnam Airlines với giá từ 74,9 triệu đồng.

Các hành trình Tây Âu khám phá 5 nước Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Pháp với giá chỉ từ 64,9 triệu đồng, hoặc 6 nước bao gồm Thụy Sĩ, ưu đãi từ 70,9 triệu đồng. Những hành trình này đều khởi hành vào mùa hoa anh đào châu Âu.

Ngoài ra, tour Bắc Âu mùa hè 5 nước bao gồm Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Estonia có giá từ 89,9 triệu đồng. Tour Nam Âu bao gồm Italy, miền nam Pháp, Tây Ban Nha và Monaco bắt đầu từ 84,9 triệu đồng. Tràng An Travel cũng giới thiệu các hành trình chuyên biệt như tour Italy 10 ngày, 9 đêm, hay tour Thụy Sĩ 9 ngày, 8 đêm cho du khách đã từng thăm châu Âu nhiều lần.

Với lịch sử lâu dài, du khách thường quan tâm đến cung đường vàng 5 nước Đông Âu gồm Đức, Czech, Áo, Slovakia, Hungary, tham quan Berlin, đã có lịch khởi hành mùa thu năm 2026 với giá từ 72,9 triệu đồng.

Các tour đường dài khác của Tràng An Travel trong năm 2026 cũng đang được du khách quan tâm. Tour Anh - Scotland bắt đầu từ 86,9 triệu đồng; tour Nga từ 62,9 triệu đồng; tour Ai Cập từ 55,9 triệu đồng; tour Morrocco từ 75,9 triệu đồng; tour Nam Phi từ 70,9 triệu đồng; tour Dubai từ 26,99 triệu đồng và tour Ấn Độ bắt đầu từ 19,99 triệu đồng.

Đoàn khách tour châu Âu check-in trước địa danh nổi tiếng. Ảnh: Tràng An Travel

Tour Thổ Nhĩ Kỳ năm nay hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị với cảnh quan đẹp và nền văn hóa đặc sắc. Chính sách E-visa đơn giản giúp dễ dàng kết hợp cùng Hy Lạp với giá chỉ từ 89,9 triệu đồng.

Tour Trung Quốc do Tràng An Travel tổ chức cũng được nhiều du khách lựa chọn với hành trình Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu dài 7 ngày, 6 đêm, có giá chỉ từ 21,99 triệu đồng. Hành trình Bắc Kinh Mono không mua sắm giá từ 14,99 triệu đồng.

Các hành trình khác như Thượng Hải, Hàng Châu, Ô Trấn không mua sắm có giá từ 16,99 triệu đồng; Côn Minh, Lệ Giang, Đại Lý, Shangrila không mua sắm trong dịp Tết Âm lịch có giá bắt đầu từ 23,49 triệu đồng; Thành Đô, Cửu Trại Câu mùa hoa anh đào có giá khởi điểm là 15,49 triệu đồng; Tây An, Lạc Dương có giá khởi điểm là 16,99 triệu đồng.

Tràng An Travel còn giới thiệu nhiều hành trình đúng thời điểm hoa anh đào nở rộ tại Hàn Quốc và Nhật Bản như Seoul 5 ngày, 4 đêm với giá từ 15,99 triệu đồng; Seoul, Busan 6 ngày, 5 đêm với giá khởi điểm là 17,99 triệu đồng; cùng các tour Nhật Bản có giá khởi điểm là 29,9 triệu đồng.

Khách du lịch check-in Tử Cấm Thành, Trung Quốc. Ảnh: Tràng An Travel

Hành trình Đài Loan Tết có giá bắt đầu là từ 15,99 triệu đồng và hành trình du thuyền 5 sao mùa hoa anh đào Đài - Hàn - Nhật được giới thiệu mới đây có giá chỉ từ 36,99 triệu.

Tour Đông Nam Á không yêu cầu visa cho du khách Việt Nam bao gồm các hành trình như Thái Lan kéo dài 5 ngày, 4 đêm trong dịp Tết Âm lịch với giá từ 9,49 triệu đồng, chỉ cần hộ chiếu. Ngoài ra, Singapore, Malaysia, Lào cũng hợp du lịch hè năm sau. Thái Lan dự lễ té nước tháng 4/2026 có giá từ 8,69 triệu đồng, ưu đãi cao nhất giá từ 7,99 triệu đồng. Tour Singapore - Malaysia từ 12,99 triệu với đầy đủ lịch khởi hành đến tháng 9/2026.

Đoàn khách check-in tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tràng An Travel

Tràng An Travel còn tích cực quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam thông qua các đoàn du khách khám phá nhiều thắng cảnh trong nước. Đơn vị còn tổ chức thành công các du lịch MICE với các doanh nghiệp cùng team building, hội thảo, hội nghị, về nguồn... như Hà Giang, Sapa, Mộc Châu. Các tour kéo dài hai ngày với giá từ 1,99 triệu đồng. Du khách có thể chọn các điểm đến khác như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... với mức giá tương tự tùy theo lịch trình và thời điểm khởi hành.

Năm 2026, Tràng An Travel giới thiệu thêm trải nghiệm du lịch độc lạ như tour Nam Cực, du thuyền Địa Trung Hải, thú di cư Đông Phi, Nam Mỹ... hướng tới dòng khách chi trả cao, góp phần khẳng định uy tín của thương hiệu.

Đan Minh