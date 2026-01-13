Trần Tùng Linh: 'Mẹ chồng thông cảm việc tôi không sinh con'

Diễn viên Hong Kong Trần Tùng Linh, đóng "Thiên địa nam nhi", nói mẹ chồng chấp nhận việc cô không thể sinh em bé.

Trên Mp Weekly, Tùng Linh cho biết trải qua những khó khăn trong hôn nhân, công việc, may mắn tìm được con đường phù hợp nhờ sự nỗ lực, cảm thông giữa những người trong gia đình.

Cô và tài tử Trương Đạc quen nhau năm 2006 khi hợp tác đóng Huyết vị lãnh, mối quan hệ bị gia đình Trương Đạc phản đối. Mẹ của tài tử không chấp nhận vì Trần Tùng Linh hơn con trai bà tám tuổi, không có khả năng làm mẹ.

Trần Tùng Linh, 55 tuổi, và Trương Đạc, 47 tuổi. Ảnh: Mp Weekly

Diễn viên từng mắc u buồng trứng, không thể sinh con sau khi phẫu thuật điều trị bệnh. Tuy vậy, Trương Đạc chọn Trần Tùng Linh, kiên quyết kết hôn với cô. Cả hai nỗ lực thuyết phục, sau đó người mẹ chấp nhận Trần Tùng Linh, cảm thông với hoàn cảnh của cô.

Hai người đăng ký kết hôn được 15 năm, tình cảm tốt đẹp. Trần Tùng Linh nói: "Chúng tôi không có con, chỉ lo chăm sóc cha mẹ, sau này già cũng không có vướng bận gì, vì thế điều quan trọng nhất với chúng tôi là hoàn thành tốt công việc hiện tại".

Trương Đạc bên mẹ và vợ. Ảnh: Mp Weekly

Mỗi tối trước khi ngủ, vợ chồng đều trò chuyện về công việc, mong ước. Chẳng hạn, cô hỏi chồng bản thân nên thay đổi điều gì để tốt đẹp hơn, Trương Đạc thường nhắc Trần Tùng Linh siêng vận động rèn luyện sức khỏe.

Còn Tùng Linh chia sẻ với chồng làm thế nào diễn tốt hơn trong các phim truyền hình. Vợ chồng trân trọng mọi cơ hội công việc, dù làm gì, cả hai đều muốn lưu lại dấu ấn tốt đẹp.

Trần Tùng Linh trải qua những biến cố gây tổn thương tâm lý. Thập niên 2000, cô bị người quản lý lừa, mất gần hết tài sản. Khi diễn viên bất an nhất, cha của cô qua đời, chưa nguôi nỗi đau mất người thân, cô đối diện bệnh tật. Một loạt cú sốc khiến Trần Tùng Linh bị trầm cảm, trải qua nhiều năm điều trị.

Diễn viên, ca sĩ Trần Tùng Linh. Ảnh: Mp Weekly

Giờ cô không còn sợ hãi đối diện những nỗi đau trong quá khứ. Với diễn viên, hiện tại là giai đoạn đẹp nhất. "Trong mắt người khác, có thể ngoài 50 là đã già, nhưng tôi thấy mình còn nhiều con đường cần đi. Dù có nếp nhăn hay bất kỳ thay đổi nào, lúc này là thời khắc đẹp nhất vì tôi đã thoát khỏi những định kiến, trói buộc", Trần Tùng Linh nói.

Diễn viên vững tâm vì bên cạnh là người chồng thấu hiểu mình, dìu đỡ cô suốt 20 năm qua. Vợ chồng thống nhất dù bận công việc thế nào cũng không xa nhau quá hai tuần. Trương Đạc liên tục xa nhà đóng phim nhưng luôn giữ lời hứa này với vợ.

Dung mạo Trần Tùng Linh qua thời gian Dung nhan Trần Tùng Linh qua thời gian. Video: Bilibili

Hiện Trần Tùng Linh chuẩn bị cho liveshow tại Hong Kong cuối tháng 2, cô ra mắt bài hát tên Tùng Linh, nói về những đau khổ, hạnh phúc trong đời, trong đó có câu dành cho chồng: "Bắt đầu từ số 0, em đồng ý. Hóa ra mùa xuân không đến muộn, hóa ra đủ nắng hoa sẽ nở. May mắn biết mấy có tình yêu của anh sưởi ấm".

Trần Tùng Linh gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò ca sĩ. Thập niên 1990, cô là một trong gương mặt nổi bật màn ảnh TVB, lưu dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Thiên địa nam nhi, Đời ca nữ, Khách sạn tinh linh, Kim ngọc mãn đường, Tân Bến Thượng Hải. Còn Trương Đạc đóng phim từ năm 2000, tham gia Tân dòng sông ly biệt, Trường nguyệt tẫn minh, Tàng hải truyện, Khu vườn mộng mơ.

Như Anh (theo Mp Weekly)