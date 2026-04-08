Trăn trở của ông Nguyễn Duy Ngọc khi rời cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết rời cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội khi nhiều công việc mới kịp đặt nền móng, ông có những trăn trở.

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Thắng kế nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội) phát biểu tại hội nghị chiều 8/4. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, nhưng với ông là "chặng đường rất đặc biệt". "Trở về Hà Nội với tâm thế của người con trở lại nơi mình đã trưởng thành, tôi đã mang hết tâm sức của mình cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô", ông nói.

Ông cho biết dưới sự chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở kế thừa thành quả những thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, lãnh đạo Đảng và chính quyền Hà Nội đã cùng nhau định hình ba trụ cột phát triển Thủ đô (thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển) với tầm nhìn mới, xác định 4 trục trách nhiệm (Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội) công việc xuyên suốt và bước đầu tạo được một số chuyển biến tích cực.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng kết quả đó không phải của riêng cá nhân nào mà là công sức, trí tuệ và sự nỗ lực của cả tập thể, từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, đến từng cấp ủy, chính quyền cơ sở; từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Mỗi người một phần việc, mỗi cấp một trách nhiệm, nhưng khi cùng chung một mục tiêu, cùng hành động thì sẽ tạo nên những chuyển động tích cực.

Điều ông trân trọng nhất không chỉ là kết quả cụ thể mà là tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm, khí thế chuyển động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã được khơi dậy và lan tỏa. "Và khi những chuyển biến đó được nhân dân ghi nhận thì đó chính là phần thưởng lớn nhất cho tất cả chúng ta", ông nói.

Ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nói trong quá trình công tác, có những lúc ông rất quyết liệt, có khi gay gắt, tạo áp lực lớn đối với một số cán bộ. Có những cuộc họp căng thẳng, có những việc yêu cầu tiến độ rất cao, có lúc cách làm của ông có thể khiến cán bộ cảm thấy chưa thật thoải mái.

"Tôi mong các đồng chí hết sức thông cảm và chia sẻ", ông nói và cho biết tất cả điều đó không phải vì cá nhân mà xuất phát từ mong muốn chung là công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô và niềm tin của nhân dân.

Rời cương vị Bí thư Thành ủy vào thời điểm nhiều công việc đang triển khai, ông Ngọc nói có những điều còn trăn trở. Vì nhiều công việc mới chỉ kịp đặt nền móng; nhiều chủ trương đã hình thành, đã khởi động, nhưng cần thêm thời gian, thêm sự kiên trì để thực sự đi vào cuộc sống.

Trăn trở vì phía trước Hà Nội còn rất nhiều việc lớn phải làm, nhiều vấn đề khó, chưa có tiền lệ, nhiều vấn đề không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng lại liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của người dân..., ông giải thích.

Nhưng ông bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo của Bí thư Thành ủy mới, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, đổi mới, Thủ đô sẽ tiếp tục duy trì khí thế, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. "Tôi mong rằng những việc chúng ta đã cùng nhau khởi động sẽ được tiếp tục làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn - vì người dân, vì tương lai của Thủ đô", ông nói.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đi kiểm tra việc kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường tại sông Cầu Bây (phường Long Biên) hồi tháng 2. Ảnh: Quang Thái

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho hay ở cương vị công tác mới, ông vẫn trực tiếp tham gia cùng Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chung, trong đó có các chủ trương, định hướng lớn đối với Hà Nội.

"Tôi luôn xác định trách nhiệm với Hà Nội không giảm đi mà còn ở một phạm vi rộng hơn. Tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng cùng các đồng chí trong mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô", ông Ngọc nói.

5 tháng trước, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Với phong cách làm việc khoa học, quyết liệt, ông Ngọc đã cùng Đảng bộ thành phố tạo ra một số thay đổi cho Thủ đô cũng như tạo ra những định hướng, chiến lược để Hà Nội phát triển trong những năm tiếp theo.

Cụ thể, thời gian qua thành phố đã đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, tuyến metro, phát triển hệ thống giao thông công cộng đa phương thức. Hà Nội cũng triển khai nhiều giải pháp để giải quyết 5 điểm nghẽn, nhất là kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý rác thải, cải tạo sông hồ, tăng diện tích không gian xanh; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện.

Võ Hải