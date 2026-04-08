Trần thu nhập mua nhà ở xã hội tăng lên 25 triệu đồng một tháng

Điều kiện thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội được nâng lên 25 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm 5 triệu so với trước đây, theo Nghị định 136.

Ngày 7/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 136 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển, quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức trần thu nhập với cá nhân (chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân) mua nhà xã hội được nâng lên tối đa 25 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ.

Người chưa kết hôn, đang nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập bình quân hàng tháng dưới 35 triệu đồng cũng được mua nhà xã hội. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập hàng tháng của người đứng đơn và vợ (hoặc chồng) tối đa 50 triệu một tháng, cao hơn 10 triệu so với quy định cũ.

Điều kiện tài chính của người mua nhà sẽ được xác định dựa trên thu nhập thực tế của họ trong vòng một năm gần nhất. UBND tỉnh sẽ quy định hệ số điều chỉnh thu nhập, song mức này không vượt quá tỷ trọng thu nhập bình quân đầu người của địa phương so với trung bình cả nước.

Khu nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh giá các phân khúc nhà ở liên tục tăng và neo cao khiến người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng mỗi tháng không đáp ứng điều kiện mua nhà xã hội. Song họ cũng chưa đủ khả năng mua nhà theo mặt bằng giá hiện nay, nhất là tại đô thị lớn.

Bộ Xây dựng cho biết dù nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện rõ rệt nhưng người dân tiếp cận loại nhà ở này còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân, theo Bộ, là điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ dẫn số liệu của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết phần lớn người dân tại các đô thị lớn có thu nhập 21-35 triệu một tháng (với cá nhân) hoặc 41-55 triệu (vợ chồng). Họ không thuộc nhóm được mua nhà ở xã hội, nhưng cũng không đủ khả năng tài chính để mua nhà thương mại khi giá hiện quá cao.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), chung cư trên 100 triệu đồng một m2 chiếm khoảng 25% nguồn cung mới trong năm ngoái. Tại Hà Nội, giá trung bình đạt 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 40%. Còn TP HCM, mỗi m2 căn hộ khoảng 110 triệu đồng, tăng 23%.

Việt Nam đặt mục tiêu triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội. Cả nước có 220 dự án đã khởi công, triển khai với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% chỉ tiêu năm.

Lũy kế đến nay, có 737 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô hơn 701.000 căn, tương đương hơn 70% mục tiêu Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2030. Bộ Xây dựng cho biết có thể hoàn thành mục tiêu đề án này sớm hai năm.

Ngọc Diễm