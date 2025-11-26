Trấn Thành bị hỏi 'bill chuyển khoản 500 triệu cứu trợ lũ lụt đâu?'

Tại sao một cá nhân bỏ tiền túi cứu trợ lũ lụt vẫn bị hỏi 'hóa đơn của anh đâu'?

Sau khi đọc bài Ai đạo đức hơn?, tôi thấy có một trường hợp khá liên quan, đó là khi Trấn Thành đăng bài trên trang Facebook kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung và cho biết "xung phong trước 500 triệu". Một người bình luận "cái bill đâu rồi".

Điều này làm tôi suy nghĩ về việc một cá nhân tự bỏ tiền túi ủng hộ mà vẫn bị yêu cầu đưa hóa đơn chuyển khoản để chứng minh, đã đặt ra câu hỏi: Đòi hỏi điều gì từ lòng trắc ẩn?

Thực tế, trong vài năm trở lại đây - do nguồn cơn đến từ nhiều vụ việc khác nhau, trên mạng xã hội đã tạo ra một thói quen mới đó là "check VAR" chuyển khoản ủng hộ.

Phải nhấn mạnh một điều rằng minh bạch khi được đặt đúng chỗ chính là cách tăng niềm tin xã hội. Chúng ta đã có bài học từ những đợt kêu gọi từ thiện gây tranh cãi vài năm trước, khi thiếu sao kê khiến công chúng hoài nghi, buộc nghệ sĩ phải mang cả thùng giấy tờ đến ngân hàng để chứng minh.

Nhưng chuyển từ việc chủ động phòng ngừa sang cực đoan lại là chuyện khác. Câu chuyện của Trấn Thành cho thấy một ranh giới mong manh: Minh bạch để bảo vệ cộng đồng, hay nghi ngờ để thỏa mãn tâm lý "bắt lỗi"? Nó giống như việc bạn tự bỏ tiền giúp hàng xóm, nhưng bị người trong xóm đòi hóa đơn để xác minh xem bạn có giúp thật hay không.

Không ít người từng chia sẻ rằng họ ngại ủng hộ công khai vì "cho rồi còn bị nói", "sợ bị hỏi tới hỏi lui". Thế nên vấn đề là phải hiểu minh bạch dành cho ai, dành cho trường hợp nào, và ở mức nào thì hợp lý. Niềm tin không thể xây dựng bằng những cuộc tấn công cá nhân trên mạng xã hội như thế.

Trung