Trăn thảm chật vật nuốt cáo túi mang 3 con non

AustraliaTrăn thảm bắt được cáo túi mẹ cùng 3 con non trong túi, nhưng mất 4 tiếng mà vẫn không thể nuốt chửng vì con mồi quá lớn.

Trăn thảm cố gắng nuốt cáo túi đuôi chổi nhưng thất bại. Ảnh: Harrison's Gold Coast and Brisbane Snake Catcher

Tổ chức cung cấp dịch vụ bắt rắn Harrison's Gold Coast and Brisbane Snake Catcher chia sẻ những hình ảnh về trăn thảm và con mồi đặc biệt của nó trên mạng xã hội hôm 27/11. Con mồi là cáo túi đuôi chổi cùng 3 con non trong túi. Nhóm nhân viên lấy những con non ra ngoài để kiểm tra nhưng phát hiện chúng cũng đã chết. Sự việc diễn ra tại thành phố Gold Coast, bang Queensland, Australia.

"Khi chúng tôi đến nơi, những con cáo túi đã chết. Con trăn vẫn ổn. Nhưng con mồi quá lớn nên trăn không thể ăn được, dù chúng tôi đã chờ 4 tiếng để nó cố gắng nuốt chửng. Xác cáo túi được mang vào rừng để một con vật khác có thể ăn mà không bị bỏ phí", tổ chức Harrison's Gold Coast and Brisbane Snake Catcher viết.

Cáo túi đuôi chổi (Trichosurus vulpecula), là loài thú có túi bản địa của Australia. Chúng chủ yếu ăn thực vật, nhưng nhìn chung sẽ ăn bất cứ thứ gì kiếm được, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Cáo túi trưởng thành thường dài khoảng 60 cm, đuôi dài 30 cm và nặng 4,5 kg.

Giống như các loài thú có túi khác, cáo túi nuôi con trong những chiếc túi đặc biệt ở bụng. Con non chào đời sau 16 đến 18 ngày cáo túi mẹ mang thai. Khi đó, chúng chỉ dài khoảng 2,5 cm và sẽ tự bò từ đường sinh sản của mẹ vào túi, bám vào núm vú. Chúng sẽ sống 4 - 5 tháng trong túi, sau đó tiếp tục sống dưới sự chăm sóc của mẹ (có thể trong tổ hoặc bám trên lưng mẹ) khoảng vài tháng.

Trăn thảm (Morelia spilota) hiện diện trên khắp Australia, Indonesia và Papua New Guinea. Chúng không có nọc độc, chủ yếu ăn động vật nhỏ gồm ếch, thằn lằn, chim và động vật có vú. Con trưởng thành thường dài 2 - 4 m, đồng nghĩa con trăn ở Gold Coast có thể chưa trưởng thành hoặc là một cá thể nhỏ bất thường. Nó chỉ dài 1,3 m và mảnh mai hơn cổ tay người.

Trăn thường có bộ hàm cực kỳ linh hoạt nhờ dây chằng co giãn cho phép hàm dưới của chúng mở rộng theo chiều ngang cũng như chiều dọc. Điều này giúp trăn nuốt con mồi lớn hơn nhiều so với đầu của chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, trăn thảm dường như đã nhận ra con mồi quá to với nó và từ bỏ bữa ăn.

Thu Thảo (Theo Newsweek)