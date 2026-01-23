Trận tennis lịch sử của Wawrinka ở Australia Mở rộng 2026

Ở tuổi 40, Stan Wawrinka vừa hạ tay vợt trẻ hơn 19 tuổi Arthur Gea sau 4 giờ 33 phút so tài và kết thúc trong những cơn chuột rút và tiếng gầm vang trời tại vòng hai Australia Mở rộng.

"Thứ cảm giác ngây ngất thường ập đến mãnh liệt khi nó bất ngờ xuất hiện lúc ít ai ngờ tới nhất. Hôm 22/1 vừa qua, khán giả rời Kia Arena trong trạng thái như vừa bước ra từ lồng máy giặt được bật ở chế độ: 90°C, đủ các bước giặt, vắt và xả", trang Eurosport mô tả về cảm xúc sau trận. Nhưng ít ai sướng bằng Wawrinka, "ông lão" kiên cường đã chinh phục mọi trái tim đám đông trên khán đài. Và cũng chẳng ai choáng váng bằng Gea, từ hy vọng về một cuộc lật đổ ngoạn mục chuyển sang nôn mửa và chuột rút toàn thân. Tất cả đều mệt lả và như bị vắt kiệt sau 5 set đấu với tỷ số 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (3) nghiêng về tay vợt kỳ cựu người Thụy Sĩ.

Wawrinka phấn khích sau khi thắng Gea ở vòng 2 Australia Mở rộng 2026 ngày 22/1/2026.

"Trận đấu khởi đầu chậm rãi, nhàn nhạt như dòng người diễu hành buồn tẻ, thoang thoảng mùi chiều tà với những tiếng ngáp dài trên khán đài giữa làn gió mát. Rồi đột nhiên, mọi thứ bùng nổ. Ban đầu chỉ là một hơi thở nhẹ, một tiếng thì thầm. Và rồi bất thình lình, sự điên rồ ập đến, tóc gáy dựng đứng, đầu óc quay cuồng. Tất cả chỉ muốn nhảy dựng khỏi ghế và hét lên trong niềm sung sướng", L'Équipe viết trong phần tường thuật.

Sau hai set thăm dò là một cuộc "đấu súng" thực sự, không khoan nhượng, không găng bảo hộ, đến mức cả hai quên luôn việc đổi sân giữa loạt super tie-break. Một màn thư hùng thượng hạng, như hai võ sĩ lần lượt bị dồn vào góc đài. Và cú knock-out cuối cùng do lão tướng tung ra, hạ gục chàng trai Pháp 21 tuổi đầy tham vọng, người không ngờ mình bị một "ông già 40 tuổi sắp về hưu" nuốt chửng về thể lực.

Wawrinka sẽ bước sang tuổi 41 vào tháng 3 tới. Ở cái tuổi này, đa phần thường tìm đến bác sĩ xương khớp. Nhưng tay vợt có biệt danh "Bò rừng" dường như sở hữu một lồng ngực không giống ai. Chơi kiểu bền bỉ, Wawrinka là bậc thầy. Càng kéo dài, anh đánh càng hay. Tay vợt Thụy Sĩ là người duy nhất có thể tự hào vì sở hữu số Grand Slam (3) nhiều gấp ba lần số danh hiệu Masters 1000 (1). Không phải ngẫu nhiên mà chỉ có các giải Grand Slam mới thi đấu theo thể thức 5 set thắng 3.

"Ngay từ đầu sự nghiệp, tôi nhận ra mình ít căng thẳng hơn ở Grand Slam, vì 5 set đấu cho phép bạn có thời gian để thất bại, rồi để tìm giải pháp", Wawrinka giải thích. "Về mặt tâm lý, điều đó luôn giúp tôi chơi thứ tennis tốt nhất. Tôi cũng rất tự tin vào thể lực của mình, tôi biết mình có thể trụ vững trong những trận đấu dài hơi này. Với tôi, duy trì đỉnh cao suốt trận không phải vấn đề".

Cuộc đấu với Gea là trận 5 set thứ 58 trong sự nghiệp của anh (với 31 chiến thắng), và trận thứ 49 ở các giải Grand Slam – một kỷ lục trong kỷ nguyên Mở, vượt qua cả Roger Federer (48) và Novak Djokovic (47). Đây là lần thứ 20 Wawrinka đứng trên sân hơn 4 giờ đồng hồ.

Ngược lại, Gea 21 tuổi, chưa từng đấu trận nào quá 3 set, chỉ có hai trận kéo dài hơn 3 giờ và đều thua. Đó là những trận ở hệ thống Challenger năm 2024 khi anh còn lẹt đẹt ngoài top 300, chứ không phải ở vòng 2 Grand Slam trước một "quái vật" của làng banh nỉ. Dù cho thấy sự kiên trì đáng nể, dũng cảm ở những điểm số quan trọng, chiến thuật sắc sảo, giao bóng chất lượng, cú thuận tay chát chúa và trái tay phản đòn, chàng trai Pháp vẫn đâm sầm vào thực tại phũ phàng sau 4 giờ 33 phút.

Arthur Gea mệt lả sau khi tan trận thua Wawrinka ở vòng 2 Australia Mở rộng 2026 ngày 22/1/2026.

Cuối set 4, khi đôi chân của Gea bắt đầu rệu rã, Wawrinka tận dụng một pha lên lưới thiếu quyết đoán của đối thủ để tung cú trái dọc dây ghi điểm winner, cân bằng tỷ số. Sang set 5, khi tỷ số là 2-1, "chú ngựa non" của HLV Gerald Melzer phải băng bó cả hai đầu gối trước khi nôn thốc nôn tháo miếng chuối vừa ăn vào thùng rác sau ghế trọng tài.

Gea bám víu vào những tiếng cổ vũ từ cha, ông Christophe, người đang thấp thỏm đứng ngồi không yên sát mép sân. Anh thậm chí đã có hai cơ hội bẻ giao bóng lúc tỷ số 3-3, cứu được 4 break-point ở game sau đó và kéo tới loạt super tie-break "chạm 10".

Tay vợt sinh năm 2005 tung ra một cú thuận tay chéo sân tuyệt đẹp để gỡ hòa 1-1 trong loạt tie-break, nhưng rồi cứng đơ. Cơ thể anh co rút, mặt méo mó vì đau đớn. Chuột rút lan khắp người, kết cục không thể tránh khỏi dù Gea đã có một pha bay người tuyệt vọng lúc tỷ số là 5-3. Hai lỗi giao bóng kép - cũng là duy nhất trong set, một pha giao bóng lên lưới hỏng - cũng là duy nhất trong trận, giấc mơ chấm dứt.

"Tôi luôn muốn đẩy giới hạn của mình", Wawrinka - tay vợt hạng 139 thế giới - nói sau trận. "Tôi biết mình sẽ không bao giờ chơi ở đẳng cấp như 10 năm trước, nhưng trình độ hiện tại vẫn làm tôi hài lòng". Đó là một thực tế phũ phàng: một tay vợt sắp 41 tuổi vẫn có thể vắt kiệt một chàng trai kém mình 19 tuổi.

"Điều này khả thi nhờ vào những năm tháng tập luyện và mọi sự hy sinh thầm lặng phía sau những gì các bạn thấy trên sân", Wawrinka chia sẻ tiếp. "Đó là kỷ luật thép, hết lần này đến lần khác. Tôi tập cực khổ trong lúc nghỉ, cả thể lực lẫn kỹ thuật. Tôi không muốn có một năm giải nghệ chỉ để dạo chơi. Tôi muốn mình vẫn đủ sức cạnh tranh và tìm thấy niềm vui. Với tôi, niềm vui chỉ đến khi tôi còn chiến đấu".

Và niềm vui đó còn đến từ sự cộng hưởng tuyệt đối với khán giả, những người không nỡ để Wawrinka rời kỳ Australia Mở rộng cuối cùng này sớm. Bằng những cú bứt tốc khi đổi sân, tiếng hét vang, cánh tay giơ cao gửi lời chào về phía khán đài, hành động nhặt lon bia của một khán giả hóa trang thành yêu tinh Leprechaun rồi giả vờ uống để chọc cười đám đông, hay màn ăn mừng "sóng người" trong lúc Gea đang thay dây giày, Wawrinka đã khiến Kia Arena chìm trong hạnh phúc.

Wawrinka nhặt lon bia để khuấy động khán giả Wawrinka nhặt lon bia để khuấy động khán giả.

Ngay cả HLV Magnus Norman, người vốn luôn điềm tĩnh, cũng vỡ òa, rơi nước mắt sau match-point. "Đây là cảm xúc mà hiếm khi chúng ta trải qua đến mức như vậy", Wawrinka nói thêm.

Ngày 24/1 tới, khi đối đầu Taylor Fritz, Wawrinka, ở tuổi 40 và 302 ngày, sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất tại vòng 3 một giải Grand Slam kể từ sau Ken Rosewall (44 tuổi và 62 ngày) ở Australia Mở rộng 1978, tức đã cách đây 47 năm. Gừng già không những cay mà còn cực kỳ dẻo dai.

Hoàng Thông (theo Eurosport và L'Équipe)