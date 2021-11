Trần Ngọc Giao (1941 - 2021)

Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Ông ngoại ơi, con thật sự rất nhớ ông. Tuy những giây phút cuối cùng con không được ở bên ông, nhưng con sẽ luôn khắc ghi tất cả những giây phút với ông. Ông ngoại hãy an tâm nơi suối vàng. Con sẽ thay ông chăm lo cho bà ngoại. Ông ngoại đừng lo lắng nữa nha. Ông ngoại đã vất vả cả đời vì gia đình rồi, đã đến lúc ông phải nghỉ ngơi. Con hi vọng ông ngoại của con sẽ an yên, và luôn hạnh phúc. Đừng lo nghĩ gì ở đây nữa nha ông ngoại. Con sẽ cố gắng sống thật tốt, để khi gặp lại, chắc chắn ông ngoại sẽ thật tự hào về con. Con thương ông ngoại nhiều lắm.

Cháu gái: Nguyễn Trần Minh Ngọc