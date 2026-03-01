Trăm cảnh sát vây bắt sòng bạc trong rừng ở TP HCM

Sau khi dùng flycam theo dõi, hàng trăm cảnh sát đồng loạt áp sát bãi đất trống trong rừng tại phường Hòa Lợi, khống chế nhóm người tổ chức đá gà, đánh bài cào.

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM tạm giữ hơn 80 người liên quan đến hai tụ điểm sát phạt dịp Tết, điều tra về các hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát đưa các nghi can về trụ sở. Ảnh: Công an TP HCM

Theo cơ quan điều tra, trong dịp Tết, Công an TP HCM xác định nhiều tụ điểm lợi dụng thời điểm này để tổ chức các sòng bạc ăn thua nên lập kế hoạch triệt phá. Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện khu đất trống phía sau một căn nhà không số, thuộc khu phố 12, phường Hòa Lợi (tỉnh Bình Dương cũ) thường xuyên có nhiều nghi can tụ tập.

Cảnh sát xác định nơi đây là trường gà do Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi) và Trịnh Linh Dương (32 tuổi) tổ chức. Do khu vực nằm trong rừng cây, địa hình trống trải, những người bên trong có thể phát hiện người lạ từ xa nên lực lượng chức năng phải sử dụng flycam cùng các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ để theo dõi, bảo đảm bí mật, không để người tham gia kịp thời bỏ chạy.

100 Cảnh sát bắt trường gà Cảnh sát theo dõi trường gà bằng flycam, đột kích bắt hàng loạt người. Video: Công an TP HCM

Trưa hôm qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kích tụ điểm này. Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 45 người đang sát phạt, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 2 ôtô, 32 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Nhà chức trách xác định tụ điểm này thu hút nhiều người từ các địa phương khác đổ về, với số tiền ăn thua hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, hôm 19/2 (mùng 3 Tết), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động đột kích tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61–65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu (TP Vũng Tàu cũ), bắt 38 người đang sát phạt dưới hình thức đánh bài cào (3 lá). Tang vật thu giữ hơn 160 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Động thái này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các đơn vị, địa phương liên tiếp triệt xóa nhiều điểm đánh bạc ngay từ khi mới phát sinh.

Công an thành phố khuyến cáo, các tụ điểm cờ bạc, nhất là đá gà ăn tiền và sòng bạc dịp lễ, Tết, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như cho vay nặng lãi, ẩu đả, gây rối, trộm cắp, cướp giật... làm mất an ninh trật tự khu vực. Dù dưới hình thức nào - đá gà, bài bạc hay biến tướng khác - việc tổ chức hoặc tham gia đều vi phạm pháp luật. Người dân nên tránh xa và báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu tổ chức cờ bạc để hạn chế hệ lụy phát sinh.

Những nghi can đánh bạc lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Quốc Thắng