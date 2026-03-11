Trái tim người lạ giúp bé gái viết tiếp giấc mơ đến trường

Lạng Sơn7 năm sau ca ghép tim, nữ sinh 17 tuổi Hà Ngọc Chi hiện duy trì sức khỏe ổn định và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ tuổi học trò nhờ trái tim hiến tặng từ một người xa lạ.

Trong lần tái khám mới nhất tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ đánh giá chức năng tim của Chi hoạt động hoàn toàn bình thường. Nữ sinh không còn trải qua những cơn hụt hơi hay loạn nhịp như trước. Chi tâm sự "trái tim nhân ái từ người hiến tạng vẫn bền bỉ nhịp đập, nâng bước cô trưởng thành từng ngày".

Bảy năm trước, Chi là một cô bé gầy gò, thường xuyên mệt lả sau vài bước chạy. Em bị giãn cơ tim từ nhỏ - căn bệnh khiến trái tim ngày càng yếu dần, buộc cơ thể phải sống trong tình trạng thiếu sức lực triền miên. Với những đứa trẻ khác, việc chạy nhảy, đến trường hay chơi đùa là điều hiển nhiên. Với Chi, đó là những nỗ lực thầm lặng mỗi ngày.

Hoàn cảnh gia đình của nữ sinh chật vật khi bố làm công nhân, mẹ làm tạp vụ. Nỗi đau gia đình càng nhân lên khi anh trai ruột của Chi cũng mang chung căn bệnh và qua đời sau nhiều năm chống chọi. Nhìn con gái ngày một suy kiệt và nhập viện liên miên, bố mẹ Chi chạy vạy khắp nơi tìm kinh phí phẫu thuật. Dù vậy, họ vẫn đối mặt với bài toán nan giải là tìm nguồn tạng tương thích.

Phép màu xuất hiện vào tháng 10/2019 khi bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên tai nạn giao thông và chết não. Gia đình người thanh niên này quyết định hiến toàn bộ tạng để cứu người. Ngay lập tức, đội ngũ y tế xét nghiệm, xác nhận các chỉ số tương thích và thực hiện ca đại phẫu thay tim cho Chi. Trái tim mới đập lại trong lồng ngực đánh dấu sự hồi sinh kỳ diệu. Từ chỗ phải tập ngồi dậy và đi lại từng bước thận trọng, cô bé dần thích nghi với nhịp sống mới, quay trở lại trường học và mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình. Mới đây, cô giành giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chi tái khám tại Bện viện Việt Đức. Ảnh: Thảo My

Ghép tạng hiện là biện pháp duy nhất níu giữ mầm sống cho bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Đến nay, ngành y tế Việt Nam thực hiện thành công hàng nghìn ca ghép 6 loại bộ phận cơ thể người. Từ năm 2010 đến nay, hệ thống ghi nhận gần 270 người chết não hiến tạng. Riêng giai đoạn 2024-2025, nhờ các đội vận động tại bệnh viện hoạt động hiệu quả và thân nhân người bệnh cởi mở hơn, số ca hiến tạng từ người chết não tăng gần gấp đôi so với tổng các năm trước. Khởi sắc này giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng ca ghép tạng, duy trì thực hiện hơn 1.000 ca mỗi năm kể từ 2022.

Lê Nga