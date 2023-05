Trái tim mong manh tìm người thương ở Sài Gòn

Em chưa từng kết hôn lần nào, không có tài sản, nhan sắc nhưng sẽ dành cho anh trái tim ấm áp.

"Ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ". Trong căn hộ nhỏ vang lên tiếng hát, đó là bài hát vô cùng yêu thích của em. Câu hát trong bài là một đoạn trong cuộc đời của em, một giai đoạn em tưởng chừng không thể vượt qua được.

Là cô gái lý trí nhưng trong chuyện tình cảm em lại vô cùng mong manh, yếu đuối. Có lẽ do bản thân quá mạnh mẽ, kiên cường nên khi bấu víu vào được một chút quan tâm, em đã đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ đó. Em từng đau khổ, tổn thương, nhiều khi tự thấy bản thân chân thành hết lòng sao nhận lại sự bất công đến vậy. Nhưng em biết không bao giờ có thể mong người khác làm theo ý mình, không ai có trách nhiệm phải thương yêu, quan tâm đến cảm xúc của mình. Em cũng không oán trách người, tự biết do mình yếu đuối, khi thương ai thì thương hết lòng, thương hơn cả bản thân. Những ngày tháng đó em ăn không thấy ngon, ngủ không yên, nửa đêm thức dậy giữa cơn ác mộng, khóc nức nở và thức đến sáng.

Vết thương nào cũng sẽ lành nhưng dù to hay nhỏ vẫn để lại sẹo. Nhờ sự cố gắng của bản thân và chịu khó đọc sách, nghe những bài giảng chữa lành, em đã hết chấp niệm, không oán trách đời, oán trách người. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta, dù ở lại hay rời đi đều đáng trân trọng. Có một câu trích dẫn rất hay, em ghim làm kim chỉ nam trong cách nhìn đời, nhìn người sau những tổn thương: "Nước sôi 100 độ còn nguội lạnh được, huống hồ lòng người chỉ 37 độ. Sao có thể giữ được sự ấm áp ban đầu. Đừng trách người lạnh nhạt mà hãy trách mình quá si tình, đừng trách người vô tâm mà tại mình quá để tâm thôi".

Miền Bắc mấy hôm nay mưa bất chợt. Những cơn mưa rào đem lại cảm giác mát mẻ sau cả ngày ơi bức. Rời khỏi văn phòng vào lúc 8h tối, trời chuẩn bị mưa to, em vội vàng đi xe về nhà, may vừa kịp về đến nhà không bị ướt. Ngồi bên cửa sổ ngắm bên ngoài mưa to gió bão, trong tâm hồn em bình thản hơn bao giờ hết. Em của hiện tại trầm lắng hơn, không còn để tâm quá đến những xô bồ bên ngoài mà hướng đến cuộc sống tâm hồn bên trong, bởi sâu trong đôi mắt là một cô gái đã trải qua nhiều giông bão cuộc đời, mọi thứ đối với em đi và đến cũng nhẹ nhàng hơn. Em giờ đã trưởng thành hơn, chỉ mong cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên. Không biết anh sao chứ em rất sợ cuối mỗi buổi chiều chạng vạng, khoảng thời gian ai ai cũng vội vã trở về với tổ ấm của mình, em thấy bình yên cho người nhưng lại đang bão trong lòng.

Về hình thức, em chỉ là cô gái bình thường với mái tóc ngắn, được khen trẻ hơn tuổi nhưng nếu anh ưa hình thức, em sẽ không hợp nhãn anh đâu vì em chỉ cao 1,5 m. Em lãng mạn, biết cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh, rất thích ngồi cà phê ngắm mưa dù uống cà phê khi mưa thì rất buồn. Em thích những góc phố nhỏ, thích những lúc giao mùa xuân hạ thu đông, thích đi qua những con đường đầy lá sấu rụng vào mùa thu, những hàng cây bằng lăng vào mùa hạ. Em đang ở một mình trong một căn hộ xinh xắn. Hàng ngày đi làm, buổi tối em dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chạy hoặc đi bộ nhẹ nhàng quanh công viên gần nhà, còn sớm thì đọc vài trang sách.

Em thích nấu ăn cho người mình thương. Anh mau xuất hiện để em trổ tài nhé. Trong nhà, em thích căn bếp bởi nó là nơi giữ lửa cho ngôi nhà. Bếp phải luôn ấm, gia đình mới ấm áp, đó là nền tảng của hạnh phúc. Cuối tuần em hay đi cà phê nghe nhạc. Em có một quán ruột, cuối tuần hay có các bạn hát guitar mộc. Rảnh rảnh em xách vali đi du lịch và đi được khá nhiều nơi ở Việt Nam. Hy vọng anh cũng thích đi du lịch để mình cùng nhau trải nghiệm cuộc sống.

Gia đình em trước đây khá giả, bố mẹ được nhiều người quý mến, tôn trọng nhưng trải qua nhiều biến cố lớn nên giờ kinh tế không còn nữa, các thành viên ly tán mỗi người mỗi ngả và em trở thành người gánh vác trách nhiệm chính, lo cho người khác. Em có một công việc ổn định, thu nhập tốt ở đây nhưng muốn thay đổi cuộc sống, muốn tìm đến một nơi mới nên em chọn Sài Gòn, mong mảnh đất này sẽ thương yêu em. Em học xong thạc sĩ và tin nếu vô Sài Gòn, em cũng có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc nơi đây. Em vào nhiều lần rồi và rất thích cuộc sống ở đây, con người thoải mái dân dã, có những con đường rất đẹp và thơ. Mong anh dẫn em đi hết các con phố Sài Gòn nhé.

Mong anh có công việc, nhà cửa ổn định ở Sài Gòn, là người đàn ông bản lĩnh, quyết đoán, làm chủ được cuộc đời mình. Anh sẽ là bờ vai vững chắc để em có thể dựa vào, vì bây giờ em không còn muốn mạnh mẽ nữa. Em chưa từng kết hôn lần nào, không có tài sản, nhan sắc nhưng sẽ dành cho anh trái tim ấm áp. Thương ai đó, em sẽ thương hết lòng nhưng chỉ khi anh trân trọng tấm chân tình này. Nếu yêu em, giờ anh phải thật chiều em, em chỉ muốn được làm con mèo nhỏ bé bên cạnh anh thôi. Người ta nói con gái hiểu chuyện và luôn nghĩ cho người khác thường thiệt thòi anh ạ. Nhưng em luôn nghĩ rằng mình cứ sống là chính mình, cứ làm những gì bản thân cho là đúng để sau này không phải hối tiếc, còn mọi việc trời xanh sẽ an bài.

Tối cuối tuần, em uống cà phê muộn nên hơi khó ngủ. Từ cửa sổ trên cao ngắm xuống thành phố đang chìm trong giấc ngủ, em chợt mỉm cười nhớ lại câu nói ban chiều của một người bạn nói rằng thương em, vì em chịu nhiều biến cố như vậy. Thế nên anh có thương em, hãy xuất hiện nhé, bù đắp lại hết cho em. Em không có gì trả lại ngoài tấm chân tình này anh nhé và sẽ dành cho anh phiên bản tốt nhất của chính mình.

