Trại ngựa 130 năm tuổi cung cấp huyết thanh cứu người ở Khánh Hòa

Trang trại có gần 400 ngựa được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn từ 4-6 tuổi, nặng trên 230kg, không dị tật, không bệnh lý, đạt các chỉ số huyết học, sinh hóa.

Đàn ngựa được nuôi dưỡng và chăm sóc theo quy trình chuẩn nhằm bảo đảm sức khỏe và chất lượng nguyên liệu huyết thanh.