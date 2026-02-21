Trại ngựa 130 năm tuổi cung cấp huyết thanh cứu người ở Khánh Hòa

Trang trại bố trí các bãi thả để tạo điều kiện cho ngựa vận động, vui chơi. Nhiều nhân viên cho biết việc này "cũng góp phần làm tinh thần ngựa tốt hơn".
"Nhiều ngựa mới nhập về sẽ có một vài con nhút nhát. Sau thời gian theo đàn và tiếp xúc với người chăm sóc, ngựa sẽ thuần và gần gũi hơn”, một nhân viên chăm sóc ngựa cho biết.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, Trưởng trại chăn nuôi Suối Dầu, cho biết ngựa được lựa chọn làm vật chủ sản xuất huyết thanh do có khả năng tạo kháng thể cao, ổn định khi được gây miễn dịch bằng các kháng nguyên hoặc vaccine phù hợp.
Với thể tích máu lớn, ngựa cho phép thu nhận huyết tương với lượng cần thiết theo quy định mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, đáp ứng yêu cầu sản xuất huyết thanh quy mô lớn.
Trong một năm, ngựa có 9 lần (hay còn gọi là chu kỳ) lấy máu, mỗi chu kỳ cách nhau 30-45 ngày. Khi máu ngựa có một lượng kháng thể đủ để tinh chế huyết thanh, các nhân viên sẽ tiến hành lấy máu theo tỷ lệ 1,5% trọng lượng cơ thể ngựa.
Mã số riêng của ngựa đủ tiêu chuẩn lấy máu tại trang trại.
Đàn ngựa tại đây được tuyển chọn và chăm sóc theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt ISO/GMP, ghi chép và lưu hồ sơ theo quy định. Mỗi con có hồ sơ theo dõi sức khỏe riêng.
Từ nguồn huyết thanh thô, hàng triệu sản phẩm huyết thanh thành phẩm đã được tinh chế và phân phối đến các cơ sở y tế trên cả nước. Mỗi năm, khoảng 2 triệu ống huyết thanh kháng uốn ván, hơn 350.000 lọ huyết thanh kháng dại cùng hàng chục nghìn lọ huyết thanh kháng nọc rắn được đưa vào sử dụng.
Ngựa được tắm chải, cắt tỉa bờm lông và chăm sóc móng chân theo kế hoạch nhằm bảo đảm vệ sinh và khả năng vận động.
Chế độ dinh dưỡng của ngựa được xây dựng và kiểm soát theo khẩu phần tiêu chuẩn, gồm 18–22 kg cỏ tươi và 2,5-3 kg thức ăn tinh cho mỗi con/ngày.
Khẩu phần ăn được cung cấp đúng giờ, đúng định lượng. Tình trạng sức khỏe từng ngựa được theo dõi thường xuyên.
Khu vực điều trị cho ngựa trong trường hợp ngựa bị bệnh. Tất cả chuồng trại đều được vệ sinh, khử trùng định kỳ bảo đảm điều kiện thông thoáng, sạch sẽ và an toàn sinh học.
