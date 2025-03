Trải nghiệm tour khám phá Lào - Campuchia - Đông Bắc Thái Lan

Du khách khởi hành từ TP HCM qua tuyến đường Xuyên Á sẽ được khám phá cảnh quan, bản sắc văn hóa độc đáo Campuchia, Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan trong 8 ngày 7 đêm.

Tour ba nước của Viettourist xuất phát từ TP HCM (Việt Nam) qua tuyến đường Xuyên Á đến tỉnh Stung Treng (Đông Bắc Campuchia) - TP Pakse (Nam Lào) - TP Caysone Phonevihan (thủ phủ Trung Lào) - Thủ đô Viên Chăn. Du khách còn được trải nghiệm tàu cao tốc đến cố đô Luang Prabang, tiếp tục khám phá vùng Đông Bắc Thái Lan qua các tỉnh Nong Khai - Nakhon Phanom - Mukdahan - Ubon Ratchathani.

Cảnh quan thiên nhiên

Trong chuyến đi, du khách sẽ được chứng kiến sự kỳ vĩ của thác Khone Phapheng (Lào). Đây là thác nước lớn nhất Đông Nam Á, một tuyệt tác của thiên nhiên. Rời khỏi những dòng nước cuồn cuộn, hành trình tiếp tục với cao nguyên Bolaven, xứ sở của những đồi chè và cà phê trập trùng. Nơi đây có hai ngọn thác nổi tiếng Tad Fane và Tad Yuang vắt ngang thiên nhiên như mành lụa. Mỗi ngọn thác lại mang một sắc thái riêng: Tad Fane mạnh mẽ, dữ dội, Tad Yuang mềm mại, duyên dáng.

Tad Fane - Thác nước đôi hùng vĩ nhất tại Lào. Ảnh: Dreamstime

Du khách còn được trải nghiệm mới lạ khi ghé thăm tỉnh Kratie (Campuchia), nơi những chú cá heo Irrawaddy quý hiếm bơi lội giữa dòng sông Mekong và có cơ hội ngắm nhìn những sinh vật này ở khoảng cách gần.

Những danh lam tôn giáo nổi tiếng

Trong tour của Viettourist, du khách sẽ được ghé thăm những địa điểm tôn giáo, lịch sử của Lào, Campuchia hay Thái Lan.

Chùa Núi Phu Saleau – ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh cao nhìn xuống toàn cảnh sông Mekong và Pakse của Lào, mang đến cảm giác yên bình giữa đất trời rộng lớn.

Cố đô Luang Prabang cũng là điểm dừng không thể bỏ lỡ, nơi chùa Wat Xieng Thong – ngôi chùa cổ đẹp nhất Lào và bảo tàng Sisaket mang trong mình những lời kể về một giai đoạn lịch sử hào hùng. Không chỉ vậy, nghi lễ khất thực bình minh của các nhà sư trên đường phố Luang Prabang là khoảnh khắc khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy lòng mình lắng đọng trước một nền văn hóa Phật giáo đầy uy nghiêm.

Bên cạnh những thắng cảnh thiên nhiên và đền chùa cổ kính, hành trình này còn đưa du khách đến với những địa danh lịch sử có ý nghĩa quan trọng. That Luang, biểu tượng của nước Lào, tỏa sáng với sắc vàng rực rỡ, mang trong mình sự linh thiêng bậc nhất xứ sở triệu voi. Đoàn còn tham quan That Luang – Tháp biểu tượng cho đất nước, được xây dựng đây 450 năm, tương truyền là nơi an vị xá lợi Đức Phật Thích Ca.

Tượng đài chiến thắng Patuxay ở Viêng Chăn – "Khải Hoàn Môn của Lào" – là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Pháp và phong cách truyền thống của người Lào.

Bước chân vào Thái Lan, hành trình tiếp tục với chùa Wat Sirindhorn Wararam (Wat Phu Prao), nơi mỗi viên gạch, mỗi mái chùa đều như ánh lên vẻ huyền bí của một nền văn minh xa xưa. Khi màn đêm buông xuống, ngôi chùa phát sáng lấp lánh, phản chiếu ánh vàng kim như một viên ngọc quý giữa trời Đông Bắc Thái Lan.

Chùa Wat Sirindhorn Wararam và những hoa văn trên sân chùa phát sáng. Ảnh: Dreamstime

Những dấu chân lịch sử

Đặt chân đến vùng Đông Bắc Thái Lan, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng công viên tượng thần Thung Si Mueang, nơi những bức tượng Phật lớn kể lại những câu chuyện tâm linh của người Thái. Còn tại thành phố Nakhon Phanom, công viên thần rắn Naga bên dòng Mekong mang đến không gian huyền bí, gắn liền với truyền thuyết về vị thần linh thiêng bảo hộ dòng sông này.

Tượng Phật trắng tại Wat Phu Manorom là một trong những bức tượng lớn nhất Thái Lan. Ảnh: Dreamstime

Tháp Roi Et là sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và văn hóa truyền thống. Tại trung tâm, tòa tháp vươn mình lên trời cao, nó như là một ngọn hải đăng giữa lòng thành phố, từ trên cao có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố xinh đẹp.

Vườn quốc gia Pha Taem, nơi những vách đá sừng sững ôm trọn bình minh đầu tiên của Thái Lan, mở ra một khung cảnh ngoạn mục. Những hình khắc đá cổ xưa kể lại câu chuyện của thời gian, đưa du khách lạc bước vào một thế giới huyền bí.

Thác Namtok Huai Luang giấu mình trong khu rừng nhiệt đới xanh mướt, đổ xuống từ độ cao hùng vĩ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bọt nước tung trắng xóa, mang theo hơi thở mát lành của núi rừng, xua tan mọi mệt mỏi của hành trình.

Những bản sắc văn hóa độc đáo

Không chỉ có danh lam thắng cảnh, hành trình còn đưa du khách vào những góc phố mang đậm dấu ấn văn hóa. Khu phố người Việt tại Ubon Ratchathani (Thái Lan), nơi những dấu chân của thế hệ Việt kiều vẫn còn in đậm từ thế kỷ XVIII. Đây không chỉ là điểm giao thoa của các nền văn hóa mà còn là nơi để bạn tìm lại những hương vị quê hương giữa xứ người.

Ở Luang Prabang, phiên chợ đêm của người H’Mông là thiên đường cho những ai yêu thích văn hóa bản địa. Những món đồ thủ công tinh xảo, những bức tranh thổ cẩm sặc sỡ, những gian hàng ẩm thực níu chân thực khách bằng mùi hương - tất cả tạo nên một không gian sống động, đầy màu sắc Đông Dương.

Mỗi quốc gia trong lịch trình tour đều để lại những dấu ấn riêng, mỗi điểm dừng chân là một câu chuyện, một góc nhìn mới các nước láng giềng. Hành trình xuyên qua ba quốc gia này không chỉ là một chuyến du lịch, mà là cuộc hành trình về với những điều nguyên sơ nhất: thiên nhiên, văn hóa, con người.

Yên Chi