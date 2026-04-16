Trải nghiệm thử việc trước khi học tránh chọn sai ngành

Viện Đào tạo Quốc tế FPT tổ chức chương trình Open Z 2026 nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ trải nghiệm nghề nghiệp, thử việc trước khi học để tránh chọn sai ngành.

Sự kiện dành cho học sinh THPT, sinh viên và người đi làm đang tìm kiếm định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 18/4 tại Hà Nội (13 Phan Tây Nhạc, Xuân Phương) và ngày 25/4 tại Đà Nẵng (130 Đống Đa, Hải Châu).

Sinh viên Viện đào tạo quốc tế FPT trao đổi khi tham gia trải nghiệm. Ảnh: Viện đào tạo quốc tế FPT

Mô hình trải nghiệm ở Open Z 2026 gồm bốn trạm, thiết kế theo logic hướng nghiệp toàn diện, kết hợp giữa đánh giá năng lực, trải nghiệm thực tế và tư vấn cá nhân hóa. Người tham gia hoàn thành đầy đủ bốn trạm trải nghiệm sẽ nhận bộ quà tặng cùng voucher học bổng trị giá từ 6 đến 13 triệu đồng.

Tại trạm Headhunter, người tham gia thực hiện bài đánh giá nhanh để phân tích năng lực và tính cách, từ đó, xác định xu hướng phù hợp như sáng tạo, phân tích hay logic. Tiếp đó, tại trạm HR, mức độ phù hợp giữa cá nhân và từng nhóm ngành nghề được đánh giá cụ thể, giúp hạn chế những nhận định cảm tính.

Người tham gia được trải nghiệm các ngành nghề thực tế thông qua bốn trạm. Ảnh: Viện đào tạo quốc tế FPT

Với trạm trải nghiệm thực chiến, học sinh, sinh viên trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng công việc trong điều kiện giới hạn thời gian, như thiết kế, lập trình hoặc xây dựng ý tưởng marketing, những bước quan trọng để hiểu rõ đặc thù công việc, áp lực môi trường thực tế.

Cuối cùng, tại khu tư vấn 1:1, chuyên gia tổng hợp dữ liệu từ toàn bộ quá trình trải nghiệm để đưa ra gợi ý lộ trình phù hợp cho từng cá nhân. Qua mô hình này, người tham gia có cơ hội tiếp cận thông tin, hiểu rõ năng lực, tính cách, nắm bắt bản chất công việc và xác định mức độ phù hợp với từng ngành.

"Đây là những yếu tố quan trọng giúp giảm rủi ro chọn sai ngành trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động", đại diện Viện đào tạo quốc tế FPT khẳng định.

Lớp học của sinh viên ngành Digital Marketing (FPT Skillking). Ảnh: Viện đào tạo quốc tế FPT

Bên cạnh đó, Open Z 2026 có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung. Tại Hà Nội, Thúy Hà, Thăng Long và Trung Thảo Mai sẽ tham gia chương trình. Chặng Đà Nẵng có Quyendaily, Lê Lowkeyy, Len học truyền thông, Duyên học Pi Aa, Nguyễn Văn Sáng, Trịnh Tờ Lờ, Sơn Đấy và Khánh Dung tập lớn.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, Viện đào tạo quốc tế FPT hiện triển khai đào tạo các lĩnh vực như lập trình, thiết kế, marketing số, AI, bán dẫn, automotive theo hướng tinh gọn, chú trọng thực hành với khoảng 70% thời lượng học qua dự án. Mô hình này hướng tới việc giúp người học sớm tham gia thị trường lao động trong 18 - 24 tháng.

Nhật Lệ