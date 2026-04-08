Trải nghiệm 'thử thách sức khỏe xương khớp' tại Ngày hội sức khỏe 2026

Không gian trải nghiệm của nhãn hàng Vương Hoạt và Bách Niên Kiện thu hút người dân đến kiểm tra tình trạng vận động, đánh giá nguy cơ mắc bệnh xương khớp.

Ngày Sức khỏe toàn dân được tổ chức ngày 5/4 tại Hà Nội, thu hút hơn 10.000 người tham gia. Sự kiện hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương về bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong số các đơn vị tham gia sự kiện, hai nhãn hàng viên xương khớp Vương Hoạt và viên xương khớp Bách Niên Kiện mang đến không gian trải nghiệm riêng, thu hút người dân.

Hình ảnh người dân tham gia thử thách tại Trạm thử thách sức khỏe xương khớp. Ảnh: Sự kiện Việt

Tại "Trạm thử thách sức khỏe xương khớp", người tham dự được kiểm tra nhanh tình trạng vận động, đánh giá nguy cơ đau mỏi, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, đồng thời nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên môn. Các hoạt động tương tác như bài kiểm tra độ linh hoạt, thử thách vận động giúp người tham gia hiểu rõ hơn về thể trạng và tầm quan trọng của việc duy trì vận động thường xuyên.

Đại diện đơn vị cho biết, việc đồng hành cùng chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe xương khớp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng của sức khỏe tổng thể, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề cơ xương khớp có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.

Ngoài hoạt động tư vấn, hai nhãn hàng cũng mang đến các phần quà chăm sóc sức khỏe xương khớp, góp phần khuyến khích người dân duy trì thói quen phòng bệnh từ sớm.

Người dân tham gia và nhận quà từ nhãn hàng Vương Hoạt và Bách Niên Kiện. Ảnh: Sự kiện Việt

Ngoài trải nghiệm tại các gian hàng, sự kiện còn có lễ mít tinh, hoạt động đi bộ cộng đồng và khám sức khỏe miễn phí. Trong đó, điểm nhấn là hoạt động khám sức khỏe đã phục vụ khoảng 5.000 người tham gia, ưu tiên người cao tuổi, người lao động và nhóm có hoàn cảnh khó khăn.

Người tham gia được khám theo quy trình gồm đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đánh giá chỉ số BMI và nguy cơ tim mạch; xét nghiệm máu, khám tổng quát và nhiều chuyên khoa như nội, nhi, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu.

Người dân ngồi xếp hàng để được tham gia hoạt động khám miễn phí từ các bệnh viện. Ảnh: Sự kiện Việt

Bên cạnh đó, chương trình ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như xét nghiệm sinh hóa, test nhanh đường huyết, siêu âm, điện tim, chụp X-quang và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc một số bệnh phổ biến. Người dân cũng được tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà nhằm hình thành lối sống lành mạnh.

Theo Ban tổ chức, Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 không chỉ là hoạt động khám chữa bệnh mà còn là chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh.

Việc kết hợp giữa khám sàng lọc, tư vấn chuyên môn và vận động thể chất được kỳ vọng góp phần hình thành lối sống lành mạnh trong cộng đồng, đặc biệt với các bệnh không lây nhiễm.

Ngày hội sức khỏe 2026 là chương trình do Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm triển khai các định hướng lớn trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

