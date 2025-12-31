Trung tâm trải nghiệm của Lixil (Lixil Experience Center - LEC) tập trung vào không gian phòng tắm. Ngôn ngữ thiết kế tại đây lấy ý tưởng chủ đạo là dòng chảy của nước kết hợp hài hòa giữa phong cách Đông - Tây và tinh thần phục vụ Omotenashi của Nhật Bản, thể hiện ở ba không gian chính gồm: trung tâm, Inax mang phong cách thiết kế Á Đông và Grohe đại diện cho phong cách thiết kế châu Âu.

Điểm đặc biệt của trung tâm trải nghiệm là các không gian trưng bày sản phẩm trực quan, cho phép khách hàng quan sát chi tiết từng thiết kế, chất liệu và công năng. Thay vì chỉ xem qua hình ảnh hay catalogue, khách hàng có thể bước vào không gian mô phỏng thực tế, cảm nhận trực tiếp làn nước, sự tiện nghi và thẩm mỹ mà các sản phẩm của Lixil mang lại trong một không gian thiết kế hoàn thiện.