Trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng tại Landmark 81

Vinpearl Landmark 81 ra mắt gói "Sky Stay with Credit" (Nghỉ dưỡng giữa mây trời) với nhiều ưu đãi cho khách lưu trú từ hai đêm.

Gói "Sky Stay with Credit" tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khách lưu trú. Du khách đặt phòng ít nhất hai đêm sẽ nhận ngay khoản tín dụng dịch vụ khách sạn để trải nghiệm ẩm thực trên tầng cao hoặc thư giãn tại spa với tầm nhìn toàn cảnh TP HCM.

Landmark 81 là một trong những tòa nhà biểu tượng tại TP HCM. Ảnh: Vinpearl Landmark 81

Gói lưu trú bao gồm một phòng hai đêm từ tầng 49 trở lên với cửa sổ sát trần rộng rãi, hướng ra quang cảnh TP HCM và sông Sài Gòn. Khoản tín dụng dịch vụ khách sạn từ 1 triệu đồng (500.000 đồng mỗi đêm) du khách có thể dùng áp dụng tại nhà hàng hoặc spa trong khuôn viên Landmark 81.

Trong đó, bữa sáng hàng ngày phục vụ tại Nhà hàng Oriental Pearl ở tầng 66. Ngoài ra du khách còn được giảm giá 20% cho dịch vụ ẩm thực và spa.

Tầng 47 là khu vực thư giãn với Horizon Spa & Wellness, mang đến nhiều gói trị liệu hướng đến tái tạo sự cân bằng. Hồ bơi vô cực cũng nằm trên tầng này với cảnh quan đẹp mắt khi hoàng hôn.

Mỗi phòng nghỉ đều có cửa sổ sát trần rộng với tầm nhìn hướng ra thành phố hoặc sông Sài Gòn. Ảnh: Vinpearl Landmark 81

Ưu đãi trên áp dụng cho thời gian đặt phòng từ nay đến hết ngày 30/8. Thời gian lưu trú áp dụng trong giai đoạn 1/4-30/8. Hội viên Marriott Bonvoy được hưởng ưu đãi giảm 5%.

