Trong mắt du khách, phố cổ Hội An không chỉ thể hiện vẻ đẹp của kiến trúc cổ, mà chính là nếp nhà với những câu chuyện về lối sống, nếp sinh hoạt, việc làm ăn, cách ứng xử của người Hội An.

Vui say trong miên man hội hè; chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc châu Âu; mê say bởi những lễ hội hoành tráng, đẳng cấp cùng nhiều công trình độc đào..., là những trải nghiệm khó bỏ qua cho du khách trong nhiều ngày khám phá Đà Nẵng.

Để trải nghiệm một kỳ nghỉ hè vừa nhộn nhịp vừa có thể đắm mình trong dòng chảy di sản văn hoá, Hà chọn Shilla Monogram Quangnam Danang, chốn nghỉ dưỡng bên bờ biển mới lạ đặt tại vị trí vàng chính giữa Đà Nẵng và Hội An. Shilla Monogram Quangnam Danang vừa được CNN Travel bình chọn là một trong những khách sạn mới đẹp nhất khu vực châu Á năm 2020 khiến Hà không khỏi tò mò về nơi đây.

Khu nghỉ dưỡng thuộc The Shilla - Tập đoàn Hàn Quốc về lĩnh vực du lịch, khách sạn và nghỉ dưỡng từ 1979. Suốt chiều dài lịch sử hoạt động, The Shilla không chỉ tìm kiếm những nơi có khung cảnh ngoạn mục, mà đặc biệt chú trọng yếu tố văn hoá bản địa. Đó là lý do The Shilla chọn Đà Nẵng - Hội An là điểm đến đầu tiên của mình tại Việt Nam. Nằm trên địa bàn Quảng Nam khá sát Đà Nẵng, Shilla Monogram Quangnam Danang dễ dàng đưa du khách tham quan các điểm nổi tiếng như Hội An, Đà Nẵng cùng loạt thắng cảnh xinh đẹp khác của miền Trung.

Shilla Monogram Quangnam Danang gồm khu khách sạn cao 9 tầng, khu căn hộ và khu biệt thự, được xây dựng với kiến trúc hình chữ X độc đáo như những cánh buồm đang căng gió ra khơi.

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo lối kiến trúc mở, không gian trong nhà và ngoài trời tạo ra sự kết hợp hài hòa với thiên nhiên. Với 309 phòng đều có tầm nhìn hướng ra biển và bán đảo Sơn Trà, Hà dễ dàng lựa chọn một nơi nghỉ chân có thể nhìn ra cảnh quan rất thư giãn và khoáng đạt.

Bốn hồ bơi ngoài trời tại đây độc đáo với tạo hình tựa mũi tàu nằm nối tiếp nhau với đường cắt gọt thuôn dài dần về phía biển. Mỗi hồ lại có thiết kế riêng phù hợp cho mọi lứa tuổi, đối tượng.

Nước trong hồ được làm ấm 4 mùa. Hai bên hồ bơi có giường tắm nắng. Giữa hồ bơi trẻ nhỏ và hồ bơi gia đình có Pool bar phục vụ tại chỗ các loại đồ uống như cocktail và bia. Tầm chiều đến đêm, Hà lại được đắm mình trong những bản nhạc du dương bên hồ và nhâm nhi một ly cocktail.

Dọc hai bên hồ bơi là những căn cabana mang đậm chất riêng của phong cách nghỉ dưỡng thượng lưu. Nơi đây phù hợp cho những đôi uyên ương và gia đình bởi thiết kế mở 4 chiều thoáng đãng, được che phủ tinh tế dưới lớp màn rủ nhẹ nhàng. Bên trong mỗi cabana có đầy đủ tiện nghi và được phục vụ ẩm thực tại chỗ.