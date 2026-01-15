Trải nghiệm lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026 tại Hội An

Lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026 tại Đảo Ký Ức Hội An mang đến hoạt động trình diễn đèn lồng, drone quy mô lớn kết hợp trải nghiệm văn hóa làng nghề truyền thống.

Lễ hội do Đảo Ký Ức Hội An tổ chức, diễn ra từ 17/2 đến hết 30/4. Xuyên suốt chương trình là những màn trình diễn kết hợp nghệ thuật với công nghệ ánh sáng hiện đại, nhằm giới thiệu văn hóa di sản và làng nghề truyền thống đến du khách trong lẫn ngoài nước.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn với chủ đề "Châu Ấn Thuyền - Bức tranh di sản", tái hiện ký ức về thương cảng Faifo phồn thịnh ở thế kỷ XVII. Các cụm đèn lồng sắp đặt kết hợp trình diễn drone tạo nên không gian nghệ thuật về đêm, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa.

Đèn lồng được tạo hình cầu kỳ tại lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Đặc biệt, trong đêm khai mạc ngày 4/3, hàng nghìn drone kết hợp hệ thống đèn lồng tạo nên đại cảnh ánh sáng trên bầu trời Hội An. Hình ảnh rồng - phượng, biểu tượng của sự thịnh vượng trong văn hóa Á Đông, cũng xuất trong màn trình diễn, tạo điểm nhấn công nghệ cho chuỗi hoạt động mùa xuân 2026 của lễ hội.

Bà Thân Thị Thu Huyền, CEO Đảo Ký Ức Hội An, cho biết ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo nên các cụm ánh sáng trong lễ hội là cách tiếp cận mới, nhằm giới thiệu di sản Hội An tới du khách. Cách làm này cũng giúp mở rộng khả năng khai thác du lịch đêm - một trong những định hướng phát triển bền vững của phố cổ trong những năm gần đây.

Ảnh mô phỏng trình diễn drone khai mạc Lễ Hội Ánh sáng và Di sản 2026. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Về lịch trình, lễ hội sẽ không tổ chức theo mô hình ngắn ngày mà kéo dài từ 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán) đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4. Mở đầu là Tết di sản diễn ra 17/2-1/3, tái hiện không khí Tết cổ truyền với Lễ hội Lì xì và các hoạt động trải nghiệm Tết ba miền độc đáo. Cao điểm của chuỗi hoạt động là đêm khai mạc và trình diễn drone vào ngày 4/3.

Trong tháng ba và đầu tháng tư, du khách có thể tham gia Tuần lễ Lụa và Tuần lễ Gốm, tôn vinh các làng nghề truyền thống của Quảng Nam. Đơn cử như nghề ươm tơ dệt lụa và gốm Thanh Hà được quảng bá thông qua các hoạt động nghệ thuật và workshop trải nghiệm. Chuỗi hoạt động khép lại vào ngày 30/4 với nghi thức thả đèn trời và hoa đăng ngụ ý gửi gắm lời chúc bình an.

Đảo Ký Ức Hội An là địa điểm diễn ra Lễ hội Ánh sáng & Di sản 2026. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

"Với thời gian kéo dài, nội dung đa dạng và cách tiếp cận mới, Lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026 kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú của du khách, bổ sung thêm lựa chọn trải nghiệm cho Hội An sau Tết", đại diện Đảo Ký Ức Hội An nói thêm.

Đan Minh