Tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, khách tham quan gian trưng bày Bộ Quốc phòng có thể đeo kính thực tế ảo, nhập vai lính lái “xe không kính” vượt bom đạn trên đường Trường Sơn.

Triển lãm với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng rộng hơn 24.000 m2, gồm khu trong nhà 702 m2 và khu ngoài trời 23.569 m2. Chủ đề xuyên suốt là "Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", với sắc đỏ chủ đạo tượng trưng màu cờ cách mạng, ngôi sao vàng năm cánh biểu trưng cho khối đoàn kết dân tộc, cùng biểu tượng Quân kỳ Quyết thắng cách điệu thành cánh chim hòa bình.

Một số loại UAV, máy bay không người lái tại triển lãm. Ảnh: Hoàng Phong

Bên trong, không gian được thiết kế như một bảo tàng lịch sử, chia thành bốn khu nội dung và một khu trải nghiệm công nghệ. Các hình thức trưng bày kết hợp hiện vật, tư liệu với công nghệ hologram, mapping, AI, VR, AR. Du khách theo dòng lịch sử từ khi dựng nước, thành lập Đảng (1930), thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (1944), Cách mạng Tháng Tám 1945, đến những chiến thắng lớn như Điện Biên Phủ 1954, Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

Điểm nhấn là trải nghiệm thực tế ảo tái hiện đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh. Khách tham quan hóa thân thành chiến sĩ lái xe không kính, đi qua cánh rừng trơ lá vì chất độc hóa học, theo đoàn xe nối đuôi ra tiền tuyến. Trên đường, họ phải khéo léo tránh máy bay địch ném bom, chứng kiến lực lượng phòng không đánh trả quyết liệt và thanh niên xung phong sửa đường cho xe qua. Người lái cũng phải vượt hố bom, né chướng ngại vật, cảm nhận rõ không khí khốc liệt của chiến trường năm xưa.

Trải nghiệm 'lái xe trên đường Trường Sơn' tại gian trưng bày Bộ Quốc phòng Khách tham quan trải nghiệm thực tế ảo lái xe trên đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh. Video: Hoàng Thùy Ngoài ra, khu triển lãm của Bộ Quốc phòng còn có hologram 3D về các cột mốc lịch sử, mapping "vòng tròn ký ức" trình chiếu hình ảnh từ 1944-1975; mô phỏng địa đạo Củ Chi; bản đồ 3D trận Điện Biên Phủ và trận "Điện Biên Phủ trên không" 1972; phòng tập bắn súng ảo do Viettel và Học viện Kỹ thuật Quân sự thiết kế. Khu vực biển đảo ứng dụng mapping sóng biển, mô phỏng cảng biển thông minh của Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn), trưng bày mô hình tàu biển, khí tài công nghệ cao của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Viện Khoa học công nghệ quân sự. Phòng tập bắn súng ảo do Viettel và Học viện Kỹ thuật Quân sự thiết kế. Ảnh: Hoàng Thùy Ngoài trời, Bộ Quốc phòng trưng bày hơn 23.000 m2 vũ khí, trang bị kỹ thuật với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn". Trung tâm không gian là mô phỏng Cột cờ Hà Nội (Kỳ đài Thăng Long), xung quanh là các khí tài hiện đại do công nghiệp quốc phòng trong nước chế tạo và những vũ khí đang biên chế trong Quân đội.

Sơn Hà