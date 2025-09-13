Trải nghiệm đại lễ 80 năm Quốc khánh qua ảnh, video thi Vietnam Vibes

Dịp 80 năm Quốc khánh trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho hàng trăm tác giả trong và ngoài nước. Từ lễ diễu binh ở thủ đô đến các sự kiện "concert quốc gia" được tái hiện sinh động qua những khung hình và thước phim gửi về cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel.
Ảnh "Từ Quảng trường Đỏ tới SVĐ quốc gia Mỹ Đình" của tác giả Cấn Quang Hưng được chụp trong Chương 2 của "Concert Quốc Gia" Tổ Quốc Trong Tim vào ngày 10/8. Trong ảnh là 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người đã diễu binh tại Quảng trường Đỏ, Nga trước đó.
Dịp 80 năm Quốc khánh trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho hàng trăm tác giả trong và ngoài nước. Từ lễ diễu binh ở thủ đô đến các sự kiện "concert quốc gia" được tái hiện sinh động qua những khung hình và thước phim gửi về cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel.
Ảnh "Từ Quảng trường Đỏ tới SVĐ quốc gia Mỹ Đình" của tác giả Cấn Quang Hưng được chụp trong Chương 2 của "Concert Quốc Gia" Tổ Quốc Trong Tim vào ngày 10/8. Trong ảnh là 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người đã diễu binh tại Quảng trường Đỏ, Nga trước đó.
Tác giả Văn Tôn Bảo gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel bức ảnh "Sức mạnh đoàn kết". Trong ảnh là khoảnh khắc đội hình bộ đội diễu binh trong dịp Quốc khánh, thể hiện khí thế hùng dũng và tinh thần kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam.
"Phía sau hàng ngũ là đông đảo người dân reo hò cổ vũ, tạo nên bức tranh gắn kết giữa nhân dân và lực lượng vũ trang trong ngày hội lớn của dân tộc. Tác phẩm muốn truyền tải niềm tự hào, sức mạnh đoàn kết và khát vọng trường tồn của một Việt Nam độc lập, vững bước vào tương lai", tác giả viết.
Tác giả Văn Tôn Bảo gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel bức ảnh "Sức mạnh đoàn kết". Trong ảnh là khoảnh khắc đội hình bộ đội diễu binh trong dịp Quốc khánh, thể hiện khí thế hùng dũng và tinh thần kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam.
"Phía sau hàng ngũ là đông đảo người dân reo hò cổ vũ, tạo nên bức tranh gắn kết giữa nhân dân và lực lượng vũ trang trong ngày hội lớn của dân tộc. Tác phẩm muốn truyền tải niềm tự hào, sức mạnh đoàn kết và khát vọng trường tồn của một Việt Nam độc lập, vững bước vào tương lai", tác giả viết.
Tác giả Lê Hà Hoàng Minh, Nguyễn Thị Ngoan mang đến góc nhìn từ bầu trời qua tác phẩm "Trực thăng bay xuyên mây kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua quảng trường Ba Đình".
Video ghi lại hình ảnh 10 trực thăng thuộc quân chủng Phòng không Không quân bay từ sân bay Hòa Lạc trong thời tiết mây mù sáng 2/9. Đội hình trực thăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay kéo cờ trong lễ diễu binh trên quảng trường Ba Đình đúng thời gian và an toàn. Những chiếc tiêm kích Su-30MK2, L-39NG, YaK-130 thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội.
"Hoàn thành nhiệm vụ A80" của tác giả Phạm An ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ Phòng hóa tận hưởng sự chăm sóc của người thân sau lễ diễu binh tại Hà Nội.
"Hoàn thành nhiệm vụ A80" của tác giả Phạm An ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ Phòng hóa tận hưởng sự chăm sóc của người thân sau lễ diễu binh tại Hà Nội.
Bài thi "Đi giữa vòng tay nhân dân - thông điệp của hòa bình" của tác giả Trần Khắc Đạt cho thấy hình ảnh khí tài quân sự diễu hành giữa đông đảo người dân tại Hà Nội.
"Thông điệp của hòa bình, bức ảnh thể hiện được tinh thần, sức mạnh, sự đoàn kết, tình nồng thắm của quân và dân của dân tộc Việt Nam trong ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 2-9", nam tác giả chia sẻ.
Bài thi "Đi giữa vòng tay nhân dân - thông điệp của hòa bình" của tác giả Trần Khắc Đạt cho thấy hình ảnh khí tài quân sự diễu hành giữa đông đảo người dân tại Hà Nội.
"Thông điệp của hòa bình, bức ảnh thể hiện được tinh thần, sức mạnh, sự đoàn kết, tình nồng thắm của quân và dân của dân tộc Việt Nam trong ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 2-9", nam tác giả chia sẻ.
"80 năm - một hành trình tự hào Việt Nam" là bài dự thi của Trần Văn Phi với hình ảnh một cô gái trong bộ áo dài truyền thống, bước đi trên nền phông vàng rực rỡ, in đậm hai cột mốc lịch sử 1945 - 2025.
"Hình ảnh gợi cảm giác vừa bình dị vừa thiêng liêng: tuổi trẻ hôm nay đang tiếp nối niềm tự hào dân tộc, lặng lẽ nhưng bền bỉ đi cùng hành trình 80 năm đất nước – từ ngày độc lập đến hiện tại, và hướng về tương lai tươi sáng", tác giả viết về tác phẩm của mình.
"80 năm - một hành trình tự hào Việt Nam" là bài dự thi của Trần Văn Phi với hình ảnh một cô gái trong bộ áo dài truyền thống, bước đi trên nền phông vàng rực rỡ, in đậm hai cột mốc lịch sử 1945 - 2025.
"Hình ảnh gợi cảm giác vừa bình dị vừa thiêng liêng: tuổi trẻ hôm nay đang tiếp nối niềm tự hào dân tộc, lặng lẽ nhưng bền bỉ đi cùng hành trình 80 năm đất nước – từ ngày độc lập đến hiện tại, và hướng về tương lai tươi sáng", tác giả viết về tác phẩm của mình.
Tác giả Pham Tuan Anh gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel tác phẩm "Chung nhịp tự hào". Bức ảnh được ghi lại trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, một chiến sĩ công an mỉm cười, nắm lấy bàn tay của thiếu nhi.
Tác giả Pham Tuan Anh gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel tác phẩm "Chung nhịp tự hào". Bức ảnh được ghi lại trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, một chiến sĩ công an mỉm cười, nắm lấy bàn tay của thiếu nhi.
Tác giả Nguyễn Tuấn Anh ghi lại hình ảnh nữ chiến sĩ diễu hành trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội qua tác phẩm "Giọt mồ hôi của niềm tự hào". Theo anh, khoảnh khắc để lại hình ảnh đẹp về người lính quân y trong lòng nhân dân và cả đất nước.
Tác giả Nguyễn Tuấn Anh ghi lại hình ảnh nữ chiến sĩ diễu hành trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội qua tác phẩm "Giọt mồ hôi của niềm tự hào". Theo anh, khoảnh khắc để lại hình ảnh đẹp về người lính quân y trong lòng nhân dân và cả đất nước.
"Vẻ đẹp hòa bình" của tác giả Đặng Văn Nguyện mang đến góc trải nghiệm khác của người dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tối 27/8, tại góc ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), hàng nghìn người đã có mặt từ rất sớm để chờ đón đoàn diễu binh tham gia sơ duyệt.
"Đêm hôm ấy, Hà Nội có mưa, có cả nước mắt của các cựu chiến binh khi Quốc ca vang lên giữa quảng trường Ba Đình. Bản hùng ca giữa thời bình: Mưa nước mắt hòa làm một", anh viết.
"Vẻ đẹp hòa bình" của tác giả Đặng Văn Nguyện mang đến góc trải nghiệm khác của người dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tối 27/8, tại góc ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), hàng nghìn người đã có mặt từ rất sớm để chờ đón đoàn diễu binh tham gia sơ duyệt.
"Đêm hôm ấy, Hà Nội có mưa, có cả nước mắt của các cựu chiến binh khi Quốc ca vang lên giữa quảng trường Ba Đình. Bản hùng ca giữa thời bình: Mưa nước mắt hòa làm một", anh viết.
Tác giả Nông Việt Linh chụp được hình ảnh "Xe tăng T54B tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam". Đây là xe mang số hiệu 585 do Việt Nam tự hiện đại hóa dẫn đầu đội hình xe bánh xích tham gia diễu binh diễu hành.
Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp nhiều khối giáp phản ứng nổ (ERA) trên tháp pháo và mặt trước để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.
Tác giả Nông Việt Linh chụp được hình ảnh "Xe tăng T54B tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam". Đây là xe mang số hiệu 585 do Việt Nam tự hiện đại hóa dẫn đầu đội hình xe bánh xích tham gia diễu binh diễu hành.
Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp nhiều khối giáp phản ứng nổ (ERA) trên tháp pháo và mặt trước để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.
Nhật Lệ
Cơ cấu giải thưởng mỗi hạng mục gồm:
Giải Nhất: 10 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng.
Giải Nhì: 5 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch trị giá 10 triệu đồng.
Giải Ba: 2 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch trị giá 5 triệu đồng.
Giải Khuyến khích: Phiếu du lịch trị giá 5 triệu đồng, dành cho bài dự thi có lượt chia sẻ hoặc yêu thích cao nhất.
Độc giả theo dõi toàn bộ bài dự thi tại đây.