Trải nghiệm đại lễ 80 năm Quốc khánh qua ảnh, video thi Vietnam Vibes

Dịp 80 năm Quốc khánh trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho hàng trăm tác giả trong và ngoài nước. Từ lễ diễu binh ở thủ đô đến các sự kiện "concert quốc gia" được tái hiện sinh động qua những khung hình và thước phim gửi về cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel.

Ảnh "Từ Quảng trường Đỏ tới SVĐ quốc gia Mỹ Đình" của tác giả Cấn Quang Hưng được chụp trong Chương 2 của "Concert Quốc Gia" Tổ Quốc Trong Tim vào ngày 10/8. Trong ảnh là 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người đã diễu binh tại Quảng trường Đỏ, Nga trước đó.