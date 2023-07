Trải nghiệm cùng con tham gia trại hè New Zealand của phụ huynh Việt

Phụ huynh Việt được đồng hành cùng con trong các khâu chuẩn bị, theo dõi các bé thực hiện thử thách tại Trại hè Kỹ năng tương lai New Zealand 2023.

Chương trình triển khai linh hoạt với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, có đa dạng hoạt động cho cá nhân và đội nhóm như làm bài tập trải nghiệm lập trình, quay video, thuyết trình nhóm, tìm hiểu về văn hóa New Zealand... Trong quá trình đó, phụ huynh có thể đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ tinh thần cho con trong một số hoạt động.

Đưa con đến tham gia tại Hà Nội, chị Khánh Ân - phụ huynh em Vân Anh, đội Cancelers (Trường The Dewey School) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị cho con tham gia một chương trình ngoài phạm vi trường học như thế này. Bởi lẽ, chị ấn tượng với nền giáo dục New Zealand, đơn vị tổ chức - Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) và các hoạt động thiết thực.

"Tôi thấy Trại hè năm nay có nhiều hoạt động thú vị. Các con được tiếp xúc với lập trình, sử dụng tiếng Anh. Sự tham gia của ENZ với vai trò ban tổ chức cũng là một yếu tố 'bảo chứng' uy tín", chị nói.

Các đội tham gia trại hè thể hiện sự tự lập, sáng tạo và năng động qua loạt hoạt động, thử thách. Ảnh: ENZ

Chị Nguyễn Thành Thơ - mẹ của Phạm Huy Phong, thành viên đội EPT (Trường Tuệ Đức - Pathway, TP HCM) cũng cho biết, trước khi đăng ký, chị cùng con tìm hiểu kỹ về hình thức tham gia và các vòng thi của trại hè. Trong thời gian đầu, con tự lên kế hoạch và đảm nhiệm quay video giới thiệu cho nhóm.

"Khi biết chương trình năm nay có gần 850 thí sinh đăng ký tham gia nhưng chỉ 20 đội vào vòng tiếp theo, bé rất háo hức và chủ động chuẩn bị cho ngày tham gia. Tôi muốn trở thành hậu phương vững chắc cho con", chị kể lại.

Bên cạnh xây dựng sân chơi cho học sinh trau dồi các kỹ năng dành cho công dân toàn cầu trong tương lai, ban tổ chức tạo cơ hội cho phụ huynh chứng kiến màn thể hiện bản thân và những khía cạnh khác so với thường ngày của con.

Anh Nguyễn Thành Nam - phụ huynh em Nguyễn Quang Hưng (đội EPT) cũng ngạc nhiên, tự hào khi con có cách trả lời, tương tác tự tin khi thực hiện thử thách trong cuộc thi. Đối với anh, chương trình là một trong những trải nghiệm khó quên của Quang Hưng trong kỳ hè này, bé mạnh dạn hơn và được thỏa sức học hỏi kiến thức mới.

Các đội tự tìm hiểu thông tin, lập nhóm đăng ký và cùng nhau lên chiến lược vượt qua các vòng thử thách. Ảnh: ENZ

Bên cạnh những khoảnh khắc đồng hành cùng con, nhiều phụ huynh cũng coi Trại hè Kỹ năng tương lai New Zealand 2023 là cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về New Zealand cho những mục tiêu, ước mơ du học trong tương lai.

Cô Karen Kemsley - giáo viên của Chasing Time English, đơn vị phụ trách hướng dẫn các đội thi về tăng cường khả năng giao tiếp tiếng Anh, lần đầu tiên dạy các học viên nhí từ Việt Nam. Cô đánh giá cao cách các bạn nhỏ không ngần ngại chia sẻ quan điểm và các ý tưởng sáng tạo, đồng thời thể hiện khả năng tiếng Anh xuất sắc.

"Các bạn là yếu tố quan trọng giúp buổi học trở nên thú vị và bổ ích", cô giáo đến từ New Zealand chia sẻ.

Buổi học trực tuyến "Chasing Time English" giúp học sinh học tiếng Anh qua các tình huống giao tiếp thực tế. Ảnh: ENZ

Trại hè Kỹ năng tương lai New Zealand do ENZ tổ chức, nhằm khuyến khích học sinh Việt Nam khám phá và trang bị các kỹ năng công dân toàn cầu - một trong các mục tiêu chiến lược của giáo dục quốc tế tại nước này.

Bà Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc ENZ tại Việt Nam cho biết, thông qua các hoạt động đa dạng, tổ chức muốn truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho học sinh Việt Nam mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, khai phá tiềm năng, sở thích, đam mê mà các bạn muốn theo đuổi bằng cách riêng.

Chương trình được tổ chức miễn phí dành cho học sinh lớp 6-10 toàn quốc. Sau Vòng Trại hè, top 8 đội thi xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về dự án. Ban tổ chức sẽ tiếp tục chọn ra ba đội thi đại diện Việt Nam tranh tài trực tuyến ở đấu trường Trại hè lập trình quốc tế New Zealand khu vực châu Á cùng các đội thi đến từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc và New Zealand.

Nhật Lệ