Trải nghiệm công nghệ làm đẹp từ Tây Ban Nha tại ‘Vũ hội vươn sắc’

"Vũ hội vươn sắc" do Vin Hy và Termosalud tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 3/6 tại khách sạn The Reverie Saigon (quận 1, TP HCM).

Theo Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đào tạo Vin Hy, sự kiện "Vũ hội vươn sắc" là nơi mang đến trải nghiệm về ẩm thực và nét truyền thống của đất nước Tây Ban Nha. Tham dự sự kiện gồm: ông Vin Trần - CEO Công ty Vin Hy, ông Rafael Secades - Phó Chủ tịch Công ty Termosalud và TS Leticia Huergo trong vai trò diễn giả.

Sân khấu của "Vũ hội vươn sắc". Ảnh: Vin Hy

Khi đến buổi lễ, các khách mời có thể theo dõi màn trình diễn với những bước nhảy trong vũ điệu Flamenco, nghệ thuật đấu bò tót cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy. Đồng thời, trải nghiệm chụp ảnh tại khu vực biểu tượng Tây Ban Nha để trở thành nhân vật nam, nữ nhận được phiếu bình chọn cao nhất.

"Để mang đến không gian ấn tượng cho khách mời, chúng tôi đã kết hợp công nghệ hologram 3D giữa không trung cùng biểu tượng mặt nạ hoàng tộc Tây Ban Nha", đại diện ban tổ chức nói.

Ngoài tham dự vũ hội, ban tổ chức còn trưng bày các thiết bị thẩm mỹ y khoa với công nghệ đến từ thương hiệu Termosalud. Tại đây cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác phân phối độc quyền máy thẩm mỹ y khoa công nghệ cao giữa Công ty Vin Hy và Termosalud; kèm theo đó là lễ vinh danh dành cho các đối tác đã ký kết chuyển giao công nghệ của hai đơn vị này.

Công ty Vin Hy thành lập từ năm 2006. Thương hiệu này ra đời với mong muốn mang đến những giải pháp làm đẹp hiện đại và chất lượng từ các nước phát triển trên thế giới. Trong thời gian qua, Vin Hy đã trở thành một trong những địa chỉ tiên phong phân phối thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao và dược mỹ phẩm cho các đơn vị thẩm mỹ viện, spa và phòng khám da liễu trên toàn quốc.

Ông Vin Trần và thiết bị thuộc thương hiệu Termosalud tại Hội nghị khoa học da liễu thẩm mỹ Cần Thơ lần III, 11/2022. Ảnh: Vin Hy

Theo đại diện Vin Hy, các công nghệ do đơn vị này quản lý đều được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha... Tất cả đều đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Cục an toàn về Dược và Thực phẩm Hàn Quốc (KFDA )chứng nhận là thiết bị an toàn và hiệu quả điều trị cao.

Công nghệ trị liệu da chuyên sâu Symmed Elited Aesthetic trong điều trị rụng tóc Ảnh: Termosalud

Công ty Termosalud có trụ sở tại Tây Ban Nha. Đơn vị có hơn 35 năm trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị y học thẩm mỹ và sức khỏe. Cho đến nay, Termosalud đã có mặt tại hơn 45 quốc gia trên thế giới. Những thiết bị đạt chứng nhận FDA của Termosalud gồm: công nghệ trẻ hóa da đa tầng Deep2, công nghệ triệt lông bằng laser diode Eneka Pro, công nghệ trị liệu da chuyên sâu cho da mặt, da cơ thể và tóc Symmed Elited Aesthetic...

Thanh Hoa