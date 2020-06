Trái cây tăng giá mạnh ngày Tết Đoan Ngọ

Mận, vải, mãng cầu xiêm là loại trái cây tăng giá mạnh nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ năm nay khi mỗi kg đắt thêm 10.000-70.000 đồng.

Chị Loan, ở quận Gò Vấp cho biết, sáng nay đi mua trái cây về cúng ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) nhưng "tá hỏa" khi thấy giá tăng vọt. Trong đó, mận hậu, vải, na, xoài tăng 50.000-70.000 đồng mỗi kg, tùy loại.

Tương tự, theo chị Lan ở quận 3, thay vì ngày thường mua mận hậu trái to giá 110.000 đồng một kg, nay lên 180.000 đồng. Ngoài ra, chị mua thêm 2 kg vải với giá 100.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với ngày trước đó.

Một sạp trái cây tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp) sáng nay. Ảnh: Hồng Châu.

Chuyên bán trái cây tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp), chị Hoàng cho biết, so với hôm qua, hiện mận hậu loại 1 tăng 50.000 đồng một kg lên 180.000 đồng. Với vải, mỗi kg cũng đắt thêm 15.000 đồng lên 50.000 đồng; chôm chôm Thái thay vì 30.000 đồng, giờ lên 40.000 đồng, mãng cầu xiêm tăng 10.000 lên 60.000 đồng một kg.

Chị Linh ở chợ Tân Định (quận 2) cũng thừa nhận, giá trái cây sáng nay tăng khá mạnh. Trong đó, mận Hậu loại 1 chị bán với giá 200.000 đồng một kg, tăng 50.000-70.000 đồng. Hàng loại 2,3 giá cũng lên 50.000-70.000 đồng một kg.

Ngoài ra, các loại vải, măng cụt, chôm chôm, na tại sạp chị đều tăng 10.000-20.000 đồng mỗi kg. "Sáng nay dù giá tăng cao nhưng khách vẫn mua trái cây về cúng từ rất sớm. Do đó, doanh thu tại sạp tôi hôm nay tăng gấp đôi so với ngày thường, trong đó, vải, mận, chôm chôm bán nhiều nhất", chị Linh cho hay.

Mận là trái cây tăng giá mạnh nhất tại các chợ. Ảnh: Hồng Châu.

Lý giải giá trái cây tăng mạnh ngày hôm nay, nhiều tiểu thương cho biết do nhu cầu tăng cao dịp Tết Đoan Ngọ nên giá sỉ cũng được đẩy lên. Do đó, họ phải tăng giá bán lẻ so với ngày thường.

Chị Hoàng, tiểu thương chợ Xóm Mới giải thích thêm, nguyên nhân mận hậu tăng giá liên tục còn do cuối vụ. Mặt khác, hôm nay là dịp Tết Đoan Ngọ (còn gọi là Tết diệt sâu bọ) nên nhu cầu tăng cao, đẩy giá lên mạnh. "Giá mận quá đắt nên tôi chỉ dám lấy số lượng hạn chế, tầm 10 kg để đáp ứng nhu cầu khách dịp này", chị chia sẻ.

Theo các chợ đầu mối tại TP HCM, giá trái cây đã tăng một ngày trước đó, với mức tăng quanh 10.0000-15.000 đồng một kg. Một số loại trái cây về chợ bắt đầu có dấu hiệu giảm nhẹ về số lượng. Trong đó, mận hậu do đang cuối vụ, táo nhập khẩu nhiều loại đứt hàng.

Hồng Châu