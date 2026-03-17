Chồng ngoại tình nhưng không dám ly hôn tôi vì sợ chia tài sản

Cô ấy và chồng tôi đều đã có gia đình và muốn ly hôn để đến bên nhau nhưng khi tôi ký đơn thì anh lại không nộp.

Tôi và chồng quen nhau trên thành phố, sau đó anh ra đảo lập nghiệp nên chúng tôi chia tay nhau. Vài năm sau gặp lại, đôi bên vẫn còn tình cảm nên quay lại và kết hôn. Khi có bé đầu, tôi vào nhà ngoại để sinh, gặp đợt dịch, mọi thứ đều khó khăn nên tôi ở ngoại. Sau đó kinh tế không ổn nên dự định chưa ra đó, vì lúc đó chồng tôi lập công ty, khó khăn chồng chất nên ra sẽ tốn thêm nhiều chi phí.

Sau hai năm, tôi bị vỡ kế hoạch có bé thứ hai nên lại tiếp tục ở ngoại. Hai năm trước, tôi tính ra thì chồng tôi nói là điều kiện chưa đủ. Tôi có nói thiếu gì thì cùng nhau cố gắng, chồng kêu ráng thêm vài năm để mua đất xây nhà cho con cái ở ổn định. Tôi thấy cũng hợp lý, vả lại cũng muốn ở thêm vài năm chăm sóc ba mẹ.

Giữa năm vừa rồi, chồng tôi nói yêu một người khác, hai người biết nhau được một tháng rồi. Cô ấy và chồng tôi đều đã có gia đình và muốn ly hôn để đến bên nhau. Tôi không đồng ý thì anh tra tấn tinh thần tôi bằng những câu nói đau lòng khủng khiếp. Sau đó tôi quyết định ký đơn nhưng chồng tôi lại không đi nộp. Bên cô kia ly hôn với chồng dù chồng cô ấy cũng năn nỉ và có đến gặp chồng tôi yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này, nhưng cả hai người đó đều không chịu.

Sau khi ly hôn, cô ấy kêu chồng tôi ly hôn. Cùng lúc đó, mẹ tôi bệnh nặng cần chăm sóc nên tôi có thêm vài tháng suy nghĩ. Sau đó tôi quyết định chấp nhận ly hôn. Tôi yêu cầu chia tài sản như mình mong muốn. Lúc đầu chồng nói tôi muốn lấy gì cũng được nhưng sau đó lại không chịu. Tình hình cứ lằng nhằng như vậy đã được ba tháng nay. Chồng kêu cho thêm hai tháng suy nghĩ. Tôi không biết anh muốn suy nghĩ gì nữa. Tôi hỏi thẳng, anh nói giờ không muốn ly hôn cũng không muốn chia tay cô kia. Tôi phải làm thế nào để lấy được tài sản như mình mong muốn và vẫn ly hôn được chồng?

Phương Linh