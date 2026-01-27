Trả lại con lợn 100 kg rơi giữa đường cho tài xế

Lạng SơnĐang đứng trước cửa nhà, chị Lương Ngâm nhìn thấy một con lợn rơi từ thùng xe bán tải xuống mặt đường thôn Nam Hương 1, xã Vũ Lăng, sáng 24/1.

Chị Ngâm hô hoán, gọi theo nhưng tài xế không nghe được. Thấy con lợn định trốn vào rẫy ven đường, người phụ nữ 43 tuổi gọi chồng ra hỗ trợ bắt lại. "Nó đang hoảng loạn nên rất khỏe. Hai vợ chồng tôi phải vất vả lắm mới lùa được nó vào lề, buộc chân lại để không gây nguy hiểm cho người đi đường", chị Ngâm kể.

Trả lại con lợn 100 kg nhảy khỏi xe cho tài xế Video ghi lại cảnh con lợn nặng 100 kg nhảy khỏi thùng xe bán tải của anh Thành Chung, khi di chuyển từ Lạng Sơn về Bắc Ninh, đoạn qua xã Vũ Lăng, sáng 24/1. Nguồn: Lương Ngâm

Chị Ngâm chụp ảnh, đăng thông tin lên các hội nhóm mạng xã hội khu vực Bắc Sơn tìm người mất tài sản.

Cùng lúc đó, anh Thành Chung ở Bắc Ninh, tài xế xe bán tải, dừng lại kiểm tra mới phát hiện nắp thùng bị bung, con lợn mua hơn 10 triệu đồng để chuẩn bị ăn Tết đã biến mất. Tìm suốt 40 phút nhưng không thấy, anh định đi mua con khác thì bạn bè báo tin "có người nhặt được lợn" nhờ đọc bài đăng của chị Ngâm.

Chị Lương Ngâm (phải) trao trả lại con lợn nhảy khỏi thùng xe bán tải cho anh Thành Chung (trái) tại thôn Nam Hương 1, xã Vũ Lăng, trưa 24/1. Ảnh: Lương Ngâm

Trưa cùng ngày, tại thôn Nam Hương 1, anh Chung nhận lại tài sản còn nguyên vẹn từ tay vợ chồng chị Ngâm. Người tài xế ngỏ ý biếu tiền cảm ơn nhưng chị Ngâm từ chối.

"Ai mất của cũng xót. Tôi trả lại để mình thấy thanh thản, coi như một niềm vui nhỏ ngày cuối năm", chị Ngâm nói.

Quỳnh Nguyễn