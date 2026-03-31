TP HCM yêu cầu hạn chế cắt điện giờ cao điểm nắng nóng

Thành phố đề nghị ngành điện hạn chế tối đa cắt điện vào giờ cao điểm nắng nóng và ban đêm, trường hợp bất khả kháng phải báo trước để người dân, doanh nghiệp chủ động.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh thành phố triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng an toàn, ổn định mùa khô 2026. Theo UBND TP HCM, nguồn cung năng lượng chịu tác động từ biến động địa chính trị, thời tiết cực đoan khó dự báo, làm gia tăng áp lực hệ thống.

Thành phố giao Tổng công ty Điện lực TP HCM xây dựng phương án cung cấp điện, theo dõi sát phụ tải, chủ động kịch bản ứng phó khi thiếu nguồn hoặc xảy ra sự cố; ưu tiên cấp điện cho phụ tải quan trọng. Các đơn vị điện lực phải hướng dẫn khách hàng sử dụng điện hiệu quả, khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và huy động nguồn dự phòng khi cần.

Công nhân Điện lực TP HCM sửa chữa điện nóng trên đường dây 22kV tại khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Thành Nguyễn

Các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; lĩnh vực chiếu sáng công cộng, quảng cáo ngoài trời tăng cường thiết bị tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ điều khiển tự động.

Ông Luân Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM, cho biết nhu cầu sử dụng điện tại thành phố luôn ở mức cao do hoạt động kinh tế - xã hội sôi động, đặc biệt tăng mạnh trong các đợt nắng nóng. Tuy nhiên, việc cung cấp điện vẫn được đảm bảo; chương trình tiết kiệm điện là giải pháp lâu dài, triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo số liệu của Tổng công ty Điện lực TP HCM, công suất cực đại của thành phố có thể đạt 9.556 MW và thậm chí lên tới 10.059 MW. Với kịch bản này, hệ thống điện có nguy cơ thiếu khoảng 354 MW vào khung giờ cao điểm buổi tối (17-20h). Trong trường hợp cực đoan, mức thiếu hụt có thể tăng lên 723-1.226 MW.

Dữ liệu từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho thấy, trong kịch bản vận hành cực đoan, phụ tải của Tổng công ty Điện lực miền Nam có thể vượt ngưỡng công suất khả dụng được phân bổ, đặc biệt vào các tháng cao điểm như 5, 6, 7 và 11.

Áp lực cung ứng điện cũng gia tăng tại nhiều khu vực. Dự báo phụ tải miền Bắc và miền Nam tiếp tục tăng mạnh trong các tháng cao điểm, tạo sức ép lớn lên vận hành hệ thống.

Lê Tuyết