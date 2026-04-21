TP HCM và Nam Bộ vào mùa mưa sớm

TP HCM và Nam Bộ dự báo vào mùa mưa từ đầu tháng 5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm, kèm nguy cơ giông lốc, mưa đá.

Ngày 21/4, ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết thông thường mùa mưa tại TP HCM và các tỉnh phía Nam bắt đầu trong khoảng 10-20/5. Năm nay, mưa có thể đến sớm ngay đầu tháng 5, do ảnh hưởng gió mùa tây nam.

Theo ông Hưng, các cơn mưa chuyển mùa thường đi kèm giông, sét, lốc xoáy, thậm chí mưa đá, người dân cần chủ động phòng tránh.

Người dân chật vật lái xe trong cơn mưa trái mùa vào ngày 6/1 trên đường Phổ Quang, phường Đức Nhuận. Ảnh: Đức Đồng

Năm ngoái, TP HCM ghi nhận trận mưa đầu mùa lớn nhất trong 8 năm vào ngày 10/5, kéo dài khoảng 90 phút, lượng mưa gần 230 mm, gây ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp.

Những ngày qua, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt do áp thấp nóng phía tây mở rộng. Nhiệt độ tại một số khu vực như Thới An, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Thuận An, Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) lên 37-38 độ C; cảm nhận thực tế ngoài trời tại khu vực nội đô cao hơn do hiệu ứng bêtông, nhà cao tầng.

Dự báo, ngày 29-30/4, trung tâm TP HCM và các huyện vùng ven như Hóc Môn, Bình Chánh có khả năng xuất hiện mưa giông với xác suất 50-70%. Mưa xảy ra trong thời gian ngắn trên nền nhiệt cao có thể khiến thời tiết thêm oi bức, ngột ngạt.

Đình Văn