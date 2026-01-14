TP HCM tổng rà soát đất công bỏ trống làm vườn hoa, công viên

Thành phố sẽ kiểm kê toàn bộ đất công đang bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả, kể cả dự án chậm triển khai để làm vườn hoa, công viên tạm và không gian công cộng.

Chỉ đạo trên được Chủ tịch UBND TP HCM đưa ra nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, hạn chế tình trạng bỏ hoang gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị; đồng thời tăng mảng xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ các hoạt động lễ, Tết và sự kiện chính trị - văn hóa.

Phạm vi rà soát bao gồm cả các khu đất đã giao, cho thuê để thực hiện dự án nhưng chậm triển khai, tạm ngưng hoặc để trống thời gian dài.

Khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (quận 5 cũ), rộng gần 31.000 m2, chuẩn bị được chỉnh trang thành vườn hoa, công viên tạm dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Đình Văn

Theo phân công, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương thống kê, đánh giá hiện trạng từng khu đất, từ đó đề xuất danh mục các khu đủ điều kiện sử dụng tạm thời để chỉnh trang đô thị, phát triển vườn hoa, công viên tạm và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Sở Xây dựng được giao phối hợp vận động doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực cải tạo các khu đất đủ điều kiện. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành một số công trình, không gian công cộng trước Tết Nguyên đán 2026 để phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Chính quyền phường, xã nơi có đất chịu trách nhiệm phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác định pháp lý, chủ đầu tư và thời gian bỏ trống; đồng thời tham gia quản lý, bảo vệ và duy tu trong thời gian sử dụng tạm. Việc sử dụng đất phải đúng thẩm quyền, công khai, có thời hạn cụ thể và hoàn trả mặt bằng khi dự án chính thức triển khai, không để phát sinh khiếu nại.

Theo thống kê, sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, số lượng tài sản công tại TP HCM vào khoảng 20.000. Việc sắp xếp, xử lý theo chỉ đạo của Trung ương là ưu tiên cho y tế và giáo dục, tiếp đến là tạo mảng xanh cho người dân.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất 9 khu đất khu vực trung tâm để làm vườn hoa, công viên tạm phục vụ Tết Bính Ngọ. Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án cải tạo, chỉnh trang trong tháng 1/2026.

Một số khu đất trọng điểm gồm các vị trí tại 8-12 Lê Duẩn; 2-4-6 Hai Bà Trưng; 33 Nguyễn Du; 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn); 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi; 87 Cống Quỳnh; 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo; khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi. Ngoài ra còn có khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) và 152 Trần Phú (phường Chợ Quán).

Các chủ đầu tư, đơn vị thuê đất và doanh nghiệp tài trợ được yêu cầu phối hợp đề xuất phương án chỉnh trang, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan đô thị.

Lê Tuyết