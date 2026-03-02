TP HCM tìm nhà đầu tư chiến lược cho cảng quốc tế Cần Giờ

Thành phố công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tổng vốn dự kiến khoảng 128.000 tỷ đồng.

UBND TP HCM vừa phát đi thông báo tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án theo cơ chế nhà đầu tư chiến lược, đồng thời công khai thông tin để các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia.

Theo phương án lựa chọn, nếu chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện, thành phố sẽ xem xét quyết định. Trường hợp có từ hai đơn vị trở lên cùng đề xuất và đủ tiêu chuẩn, TP HCM sẽ ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập hội đồng xét duyệt nhằm bảo đảm công khai, minh bạch.

Phối cảnh dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Portcoast

Hồ sơ được tiếp nhận kể từ ngày thông tin công bố trên Cổng thông tin điện tử TP HCM. Nhà đầu tư có thể nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP HCM hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Chính quyền thành phố lưu ý doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các quy định liên quan trước khi đăng ký, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, trong đó phải thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư và các điều kiện triển khai phù hợp định hướng phát triển của TP HCM.

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025. Công trình đặt tại cù lao Phú Lợi, khu vực cửa sông Cái Mép (huyện Cần Giờ cũ), tổng vốn dự kiến khoảng 128.000 tỷ đồng, triển khai theo 7 giai đoạn.

Theo quy hoạch, bến chính của cảng dài gần 7 km, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở tới 24.000 TEU. Trước đó, Tập đoàn MSC - một trong những hãng tàu container lớn nhất thế giới - đã bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư dự án.

Một phần khu vực Cần Giờ được đề xuất xây dựng cảng trung chuyển. Ảnh: Quỳnh Trần

Cơ quan chức năng ước tính khi hoàn thành và đạt công suất thiết kế vào năm 2045, cảng có thể tạo nguồn thu khoảng 34.000-40.000 tỷ đồng mỗi năm từ thuế hoạt động bốc xếp, lưu bãi, thuế thu nhập doanh nghiệp cùng các loại phí hàng hải, thuê mặt nước.

Ngoài hiệu quả tài chính, dự án được kỳ vọng thu hút nguồn vốn lớn từ doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 6.000-8.000 lao động trực tiếp tại cảng và hàng chục nghìn việc làm trong lĩnh vực hậu cần, logistics sau cảng.

Khu vực Cần Giờ hiện cũng được quy hoạch nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn như khu đô thị biển khoảng 2.870 ha, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và phương án nghiên cứu tuyến đường vượt biển kết nối Vũng Tàu, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Giang Anh