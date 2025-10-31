TP HCM tiếp tục gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 4 dự án

Tổ công tác 1645 vừa làm việc để tháo gỡ vướng mắc, tiến tới cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người dân tại bốn dự án trên địa bàn TP HCM.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã xem xét dự án chung cư cao tầng số 6-8 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Thạnh), do Công ty cổ phần Tập đoàn Tecco làm chủ đầu tư, quy mô 90 căn hộ. Theo báo cáo, dự án đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, nghiệm thu công trình, phòng cháy chữa cháy và đã đưa vào sử dụng.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, dự án từng bị xử phạt vi phạm trật tự xây dựng nhưng chủ đầu tư đã chấp hành đầy đủ. Ngoài ra, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội theo quy định. Tổ công tác thống nhất trước mắt cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân, song cơ quan chức năng sẽ tạm giữ phần thương mại để xác định lại nghĩa vụ nhà ở xã hội của chủ đầu tư.

Dự án thứ hai được tháo gỡ là khu nhà ở thấp tầng phường Phước Long B, TP Thủ Đức (nay là phường Phước Long) do Công ty Xây dựng số 5 làm chủ đầu tư. Dự án gồm 135 nền, trong đó 2 nền đã bàn giao cho Nhà nước do hoán đổi đất công và 1 khối chung cư. Đến nay, chủ đầu tư đã được cấp 94 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại 39 nền chưa được cấp.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ đầu tư đề nghị thành phố xem xét cấp giấy chứng nhận cho 36 căn nhà đã bán, gồm 28 căn có sổ đất và 8 căn chưa có. Đại diện doanh nghiệp kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét cấp sổ luôn cho 8 căn này để tạo điều kiện cho người dân hoàn tất thủ tục.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM giữa báo cáo của phường và chủ đầu tư còn mâu thuẫn về việc bàn giao hạ tầng, trách nhiệm giám sát trật tự xây dựng. Do đó, Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư báo cáo rõ tình trạng bàn giao hạ tầng, kế hoạch khắc phục vướng mắc và tiến độ xử lý. Các nội dung như điều chỉnh quy hoạch 1/500, việc gia hạn, xử lý sai phạm công trình đều phải được kiểm tra, đảm bảo đúng quy định trước khi cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Một dự án khác được xem xét là khối nhà chung cư 6, 7, 8 thuộc khu cao ốc phức hợp phường Tân Phú, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ), do Công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư. Đại diện doanh nghiệp cho biết, do có điều chỉnh quy hoạch nên từ năm 2020, dự án được yêu cầu xác định lại nghĩa vụ tài chính. Tổ công tác đề nghị Phòng Kinh tế làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để rà soát nghĩa vụ tài chính, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cam kết hoàn thiện hạ tầng, xây trường học đúng quy hoạch trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Cùng buổi làm việc, tổ công tác cũng xem xét cấp giấy chứng nhận cho căn nhà số 92A39 (Lô A24) thuộc dự án Khu dân cư Savimex, phường Phú Thuận, quận 7 (nay là phường Phú Thuận), do Công ty Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex làm chủ đầu tư. Dự án quy mô 130 lô đất, đến nay đã cấp 97 giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, tính đến tháng 8, thành phố đã rà soát 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án và cơ quan chức năng gỡ vướng cấp sổ cho hơn 87.500 căn. Hiện TP HCM còn khoảng 12% căn hộ vướng mắc chưa được xử lý xong, phần lớn nằm ở những dự án có yếu tố pháp lý phức tạp, liên quan tài chính hoặc đang trong quá trình thanh tra.

Phương Uyên