TP HCM thiếu giáo viên tiếng Anh, Tin học vì đa số người có chuyên môn chọn làm bên ngoài thay vì dạy ở trường học.

Vấn đề được Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM (GDĐT) Hồ Tấn Minh nêu tại họp báo kinh tế - xã hội, chiều 11/8.

Theo Sở GDĐT, trong năm học 2022-2023, bậc tiểu học thành phố có nhu cầu tuyển dụng 2.355 giáo viên; bậc THCS cần 1.698 giáo viên; mầm non cần 892 giáo viên và THPT cần tuyển 296 người. Ngoài cấp THPT do Sở GDĐT tổ chức tuyển viên chức thì các cấp còn lại do phòng giáo dục địa phương tuyển dụng. Tuy nhiên, chương trình THPT còn một số môn học gặp khó khăn.

"Nghịch lý là TP HCM lại thiếu giáo viên tiếng Anh, Tin học", ông Minh cho biết.

Theo ông Minh, nhóm giáo viên các môn này đa phần chọn dạy và làm việc bên ngoài, do đó nguồn giáo viên thiếu, đặc biệt tại các huyện ngoại thành là Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè.

Ngoài hai môn trên, nhóm môn nghệ thuật cũng là khó khăn của ngành giáo dục TP HCM và cả nước. "Trước đây, chương trình đào tạo không mặn mà hai nội dung này. Các nơi đào tạo ra người có chuyên môn thì lại thiếu nghiệp vụ sư phạm để dạy được trong trường", ông nói.

Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Hồ Tấn Minh tại họp báo chiều 11/8. Ảnh: Thu Hằng

Tuy nhiên, ông Minh cho biết các môn này "chỉ thiếu cục bộ", đặc biệt tại các huyện. Về giải pháp, Sở đã có hướng dẫn các đơn vị chia sẻ giáo viên thỉnh giảng để ký hợp đồng ngắn hạn. Với môn tin học và tiếng Anh, Sở đã tổ chức nhiều đợt tuyển viên chức và đặt hàng đào tạo nguồn giáo viên.

Sở đang phối hợp với Đại học Sư phạm, Đại học Sài Gòn...để đặt hàng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho nghệ sĩ, nghệ nhân đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành. Ngành giáo dục thành phố khẳng định nỗ lực đảm bảo quyền lợi để học sinh được thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất.

Năm học 2022-2023, số học sinh các cấp của thành phố dự kiến tăng 21.825 (gồm 15.282 khối công lập và 6.543 khối ngoài công lập). Việc tăng tập trung ở các địa bàn có tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều khu công nghiệp như TP Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn.

Năm học 2021-2022, số học sinh không có hộ khẩu tại thành phố là gần 344.000 người. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp, vượt cao so với chuẩn quy định, đặc biệt ở cấp tiểu học. Hiện, nhiều trường tiểu học có sĩ số trên 45 học sinh/lớp làm hạn chế công tác quản lý và chất lượng giảng dạy. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện đều co hẹp lại. Việc gia tăng số học sinh cũng dẫn đến tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong khi đó nếu tăng biên chế sẽ làm tăng nguồn chi của ngân sách thành phố.

Dự kiến đến tháng 9/2022, thành phố tiếp tục đưa vào sử dụng 575 phòng học với tổng mức đầu tư 1.532 tỷ đồng.

Thu Hằng