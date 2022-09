TP HCM thi tuyển lãnh đạo, quản lý thay vì bổ nhiệm

Thành phố sẽ thi tuyển lãnh đạo, quản lý từ năm nay thay vì đề bạt, bổ nhiệm nhằm "tạo sự cạnh tranh, tăng nhân sự trẻ, chọn người tài đức vào bộ máy quản lý".

Nội dung nêu trong Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị ở thành phố do UBND TP HCM ban hành ngày 29/9.

Cán bộ làm việc tại UBND TP Thủ Đức, tháng 8/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Lộ trình đề án đặt ra, năm 2022 thành phố thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; năm 2023 thi tuyển thêm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương. Trong năm nay, thành phố cần tuyển 13 vị trí tại 6 đơn vị, thi tuyển vào tháng 11/2022.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông cần thi tuyển Phó chánh văn phòng. Sở Giáo dục và Đào tạo cần Phó hiệu trưởng trường THPT An Nhơn Tây, trường THPT Quang Trung, trường THPT An Nghĩa.

Sở Y tế cần thi tuyển vị trí Giám đốc Bệnh viện Mắt; Sở Công Thương cần Phó phòng Tổ chức, cán bộ; Phó phòng Quản lý năng lượng; Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP; Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

Viện Nghiên cứu phát triển cần tuyển Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP HCM, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TP HCM. UBND huyện Hóc Môn cần Phó phòng Quản lý đô thị, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường.

Người được đăng ký tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức tại TP HCM, không giới hạn đơn vị, nằm trong nguồn quy hoạch của chức danh cần thi tuyển hoặc tương đương. Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được dự thi chức vụ cao hơn không quá hai cấp.

Ngoài ra, cán bộ, công chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền đề cử cũng có thể thi tuyển. Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ được dự thi vị trí cao hơn liền kề chức vụ hiện tại, nếu không phải có thời gian công tác tối thiểu 3 năm trong ngành, lĩnh vực đó, và chỉ thi chức danh phó trưởng phòng hoặc tương đương.

Ứng viên phải trải qua hai vòng gồm thi viết (180 phút) và thi trình bày đề án (30 phút trình bày và 30-40 phút trả lời chất vấn).

Theo cơ cấu, TP HCM có 268 vị trí lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương, hiện còn thiếu 34 vị trí (5 cấp trưởng, 29 cấp phó). Về lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, TP HCM hiện được cơ cấu 3.543 vị trí, còn khuyết 484 người – 96 cấp trưởng và 388 cấp phó.

Đây là lần đầu tiên TP HCM tổ chức thi tuyển vị trí quản lý. Đến nay có 12 bộ ngành và 22 tỉnh thành thi tuyển vị trí quản lý, lãnh đạo theo yêu cầu của Trung ương.

Thu Hằng