TP HCM tăng 11 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Thứ hạng trung tâm tài chính toàn cầu của TP HCM tăng 11 bậc sau sáu tháng, vào top 3 của Đông Nam Ấ.

Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu ấn bản lần 39 (GFCI 39) vừa được Tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc công bố. Với tổng điểm 665, TP HCM được ghi nhận là một trong những trung tâm cải thiện thứ hạng mạnh nhất ở nhóm giữa bảng, tăng 11 bậc lên hạng 84 trên 120 thành phố.

Riêng hạng mục công nghệ tài chính (Fintech), địa phương tăng 7 bậc, lên 83.

Với tiến bộ đáng kể, TP HCM vượt Jakarta (hạng 86) vào top 3 xếp hạng GFCI tại Đông Nam Á, đứng sau Singapore (hạng 4) và Kuala Lumpur (hạng 42). Trong kỳ xếp hạng liền trước vào tháng 9/2025, Thành phố hạng 4 khu vực và lần đầu vượt Bangkok. Hiện thủ đô của Thái Lan hạng 100 toàn cầu.

Đầu tàu kinh tế của Việt Nam còn được đưa vào nhóm 15 trung tâm tài chính được giới chuyên môn cho là sẽ trở nên quan trọng hơn trong 2-3 năm tới. Thành phố nhận 21 lượt nhắc trong vòng 24 tháng, chung danh sách với Dubai, Singapore, Riyadh, Astana, Abu Dhabi, Hong Kong và Thượng Hải.

Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) các thành phố tại Đông Nam Á:

Thời điểm xếp hạng TP HCM Singapore Manila Bangkok Kuala Lumpur Jakarta Tháng 3/2022 102 6 100 61 48 69 Tháng 9/2022 104 3 103 79 56 95 Tháng 3/2023 112 3 108 71 58 83 Tháng 9/2023 120 3 102 86 80 95 Tháng 3/2024 108 3 101 93 77 102 Tháng 9/2024 105 4 110 95 59 97 Tháng 3/2025 98 4 103 96 51 97 Tháng 9/2025 95 4 104 102 45 91 Tháng 3/2026 84 4 102 100 42 86

TP HCM là một trong hai địa điểm đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" cùng với Đà Nẵng. Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM chính thức vận hành ngày 11/2.

Tại sự kiện cuối tháng 2, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, nhận định việc xây dựng và vận hành thành công trung tâm tài chính là một phần trong chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng đến tốc độ cao và bền vững.

"Một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại giúp nâng cấp thị trường vốn, kết nối trực tiếp với dòng vốn toàn cầu, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, thúc đẩy tài chính xanh, tài chính số, hỗ trợ các dự án hạ tầng, công nghệ, năng lượng sạch và các lĩnh vực then chốt", ông nói.

Ở cấp độ toàn cầu, New York (Mỹ) giữ vững vị trí dẫn đầu với 767 điểm. Tiếp theo là London (Anh), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Trong 10 thành phố dẫn đầu, Dubai và Tokyo vào top, thay thế Chicago và Los Angeles.

Điểm GFCI được tính bằng 147 yếu tố đầu vào, cung cấp bởi bên thứ 3 gồm Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Ngoài ra, các thành phố còn được chấm điểm qua thăm dò trực tuyến. Các yếu tố đầu vào này sẽ tính điểm cho nhiều tiêu chí thành phần như chất lượng chính sách, quản lý đầu tư, bảo hiểm, ngân hàng, mức độ phát triển khu vực tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, danh tiếng chung.

Điểm GFCI chung cuộc là tổng các điểm tiêu chí, quyết định thứ hạng năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực trung tâm tài chính của các thành phố. Kết quả này thường được các nhà hoạch định chính sách và đầu tư dùng làm tư liệu tham khảo.

