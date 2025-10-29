TP HCM sắp mở bán 273 căn nhà xã hội giá gần 16 triệu đồng mỗi m2

Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) sắp mở bán 273 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, với giá tạm tính khoảng 15,8 triệu đồng mỗi m2.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP HCM, giai đoạn đầu, HUD dự kiến mở bán 273 căn thuộc các tháp A4, A5 và C, với diện tích từ 38,5 đến 67,9 m2 có giá bán tạm tính 15,8 triệu đồng mỗi m2 sàn thông thủy. Giá cho thuê dự kiến 76.000 đồng một m2 mỗi tháng, chưa gồm thuế và chi phí bảo trì. Người dân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê từ ngày 20 đến 25/11.

Dự án khu nhà ở xã hội An Sinh thuộc khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1, nằm tại phường Chánh Hiệp (trước đây là phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Dự án do HUD làm chủ đầu tư có quy mô 2,7 ha, gồm 6 khối nhà cao 12 tầng với tổng cộng 978 căn hộ. Trong đó, có 810 căn thuộc loại nhà ở xã hội (648 căn để bán và 162 căn cho thuê).

Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị là một trong 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng giới thiệu với các địa phương trong chương trình phát triển nhà ở xã hội - làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển khu đô thị mới và kinh doanh bất động sản.

Đến nay, HUD đã hoàn thành hơn 250.000 m2 sàn nhà ở xã hội và đang triển khai nhiều dự án tại Hà Nam, Bình Dương và TP HCM. Tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp này khởi công dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình, gồm ba khối nhà cao bảy tầng, cung cấp 209 căn hộ cho người thu nhập thấp.

Phương Uyên