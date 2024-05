TP HCM sắp có thêm nguồn cung giữa lúc khan hiếm căn hộ mới

Urban Green của chủ đầu tư Kusto Home ra mắt 100 căn hộ cuối cùng, mang đến thêm lựa chọn trong bối cảnh nguồn cung mới không nhiều.

Thị trường thiếu hụt căn hộ mới

Theo báo cáo của CBRE, ba tháng đầu năm 2024 ghi nhận nguồn cung hạn chế trên thị trường nhà ở cả Hà Nội và TP HCM. Tại TP HCM, chỉ có khoảng 500 căn hộ chung cư được chào bán ra thị trường, phần lớn là giai đoạn tiếp theo của các dự án mở bán từ năm 2023. 80 căn trong số này thuộc phân khúc cao cấp tại khu vực phía Nam thành phố. Đây là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây, chỉ bằng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung hạn chế dẫn tới số lượng căn hộ tiêu thụ vượt số lượng căn hộ được mở bán mới. Tổng căn hộ chung cư bán được trong quý 1/2024 tại TP HCM là khoảng hơn 600 căn, giảm 74% so với quý 4/2023 nhưng vẫn nhiều hơn so với số lượng căn hộ mới được chào bán. Tỷ lệ hấp thụ của các dự án chào bán trong quý 1/2024 đạt khoảng 80%, nhờ vào mức giá không có nhiều điều chỉnh so với các giai đoạn trước, được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung của khu vực.

Theo đánh giá của CBRE, sự khan hiếm nguồn cung căn hộ chung cư khiến các sản phẩm mở bán mới ra thị trường thu hút nhiều sự quan tâm. Dữ liệu từ Batdongsan tháng 3 cho thấy lượng tìm kiếm căn hộ chung cư TP HCM tăng 68% so với tháng trước, chủ yếu tập trung ở các khu Đông, Tây và Nam.Thanh khoản thị trường có sự cải thiện rõ nét, nhất là từ giai đoạn sau Tết Nguyên đán. Giao dịch chủ yếu ở những dự án đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố.

Còn theo Theo Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM trong 4 tháng đầu năm 2024, lượng hồ sơ giao dịch nhà đất tăng 13% so với cùng kỳ. Giao dịch chủ yếu tập trung lớn nhất ở 4 địa phương là TPThủ Đức, quận Bình Tân, quận 12 và huyện Củ Chi.

Theo các chuyên gia, chỉ số tâm lý người mua nhà có cải thiện và đều tin rằng thị trường đã bước qua vùng đáy. Vì vậy, thanh khoản trong các tháng sau dự kiến sẽ tăng trưởng tốt hơn nhất là khi có thêm nguồn cung từ các dự án mới đang được truyền thông và công bố.

Urban Green sắp bàn giao 100 căn hộ cuối cùng

Trong bối cảnh thiếu căn hộ mới mở bán, khu căn hộ Urban Green tọa lạc trên trục đường Quốc lộ 13, TP Thủ Đức do Kusto Home phát triển nhận được nhiều quan tâm từ cư dân, chủ đầu tư. Dự án này tiến đến giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao nhà cho cư dân.

Dự án có lợi thế pháp lý và tiến độ, được đánh giá là lựa chọn phù hợp dành cho người mua nhà với mục đích an cư. Từ khi khởi công, dự án đã được chính quyền TP HCM xác nhận đủ điều kiện xây dựng, kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai và ký kết hợp đồng mua bán.

Tiến độ xây dựng tại công trường Urban Green cũng là điểm cộng. Tổng thầu Coteccons phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và phân công nhân sự làm việc 24 giờ mỗi ngày để đảm bảo tiến độ, cập nhật đến cư dân đều đặn. Tính đến tháng 4/2024, các hạng mục tiện ích của dự án đã được hoàn thành phần kết cấu và đã tiến hành tháo dàn giáo nhằm chuẩn bị cho công tác hoàn thiện mặt ngoài cả hai tòa tháp. Dự kiến, các căn hộ sẽ bàn giao cho cư dân từ quý 1/2025, sau hai năm xây dựng.

Sắp tới, Urban Green sẽ ra mắt bộ sưu tập căn hộ cuối cùng, bổ sung thêm nguồn cung cho TP HCM. Cùng với đó, chủ đầu tư cũng mang đến chương trình ưu đãi cho người mua. Theo đó, người mua nhà thanh toán từ 1,6 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị sản phẩm để sở hữu ngay căn hộ từ hai đến bốn phòng ngủ. Cư dân được tặng gói nội thất trị giá 500 triệu đồng kèm chính sách ân hạn gốc lãi 24 tháng.

Dự án Urban Green tháng 5/2024. Ảnh: Kusto Home

Đại diện đơn vị phát triển cho biết Urban Green được định hướng với mục tiêu mang đến nghiệm sống nghỉ dưỡng, kế thừa từ khu căn hộ hạng sang Đảo Kim Cương. Dự án có 60 tiện ích như hồ bơi sinh thái BioDesign và hồ bơi vô cực tích hợp bể Jacuzzi. Cảnh quan thiên nhiên, cây xanh thiết kế đáp ứng nhu cầu của gia đình nhiều lứa tuổi. Các tiện ích khác bao gồm phòng gym, vườn yoga, đường chạy bộ đa sắc giữa công viên, vườn ươm trồng, khu vui chơi, tường leo núi EPDM.

Phòng gym bên trong khu căn hộ Urban Green. Ảnh: Kusto Home

Khu phố mua sắm Urban Green Walk tại khối đế dự kiến trở thành địa điểm mang lại sự tiện nghi cho cư dân tại dự án lẫn khu vực lân cận. Urban Green Walk bao gồm nhiều dịch vụ mua sắm, giải trí, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe được cung cấp và quản lý với tiêu chuẩn quốc tế. Dãy phố có không gian mở kết nối tất cả các căn shophouse với khu vực công viên và tiện ích tại hai tháp.

Hoài Phương