TP HCM sắp có thêm khoảng 6.000 căn hộ ven biển

Sunshine Group phát triển dự án Sunshine Bay Retreat quy mô gần 20 ha cùng chuỗi tiện ích theo phong cách nghỉ dưỡng tại khu vực biển Chí Linh.

Tổ hợp quy mô gần 20 ha, nằm trên trục đường Ba Tháng Hai (phường Phước Thắng), với tầm nhìn trực diện ra bờ biển Chí Linh (Vũng Tàu cũ). Dự án định hướng quy hoạch theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp tiêu chuẩn 5 sao, dựa trên lợi thế quỹ đất ven biển và khả năng kết nối với trung tâm TP HCM.

Khu vực Chí Linh là một trong những điểm phát triển mới của đô thị ven biển, với hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Trong đó, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 54 km đang ở giai đoạn hoàn thiện, dự kiến khai thác một số đoạn từ tháng 4. Ngoài ra, tuyến đường Ba Tháng Hai - trục chính dẫn vào trung tâm, cũng được nâng cấp lên 6 làn ôtô và bổ sung làn xe máy, nhằm tăng năng lực lưu thông và kết nối khu vực ven biển với trung tâm.

Phối cảnh tổ hợp căn hộ Sunshine Bay Retreat. Ảnh: Sunshine Group

Điểm nhấn của Sunshine Bay Retreat là hệ tiện ích được tổ chức theo nhiều lớp không gian, kết nối từ khu vực mặt đất đến các tầng cao. Với hệ tiện ích trên bờ, trung tâm dự án là quảng trường Lumina Square, nơi bố trí các hoạt động lễ hội, nghệ thuật và thương mại, cùng các hạng mục như trung tâm biểu diễn Sea-Verse, không gian triển lãm The Sand Gallery.

Từ khu vực trung tâm, hệ tiện ích mở rộng ra các không gian chức năng như bể bơi, khu chăm sóc sức khỏe, cầu đi bộ trên cao và các điểm ngắm cảnh hướng biển. Các nhà hàng và khu dịch vụ được thiết kế mở, kết hợp yếu tố cảnh quan và mặt nước, hình thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn cho cư dân và du khách.

Hệ tiện ích trong nội khu dự án. Ảnh: Sunshine Group

Mở rộng ra khu vực ven bờ, dự án phát triển các tiện ích dưới biển phục vụ hoạt động ngoài trời như thể thao biển, khu tắm nắng, chòi nghỉ và dịch vụ bãi biển. Các hoạt động như kayak, jet-ski, SUP, bơi biển hay yoga, thiền được tổ chức nhằm tăng trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Ở các tầng cao, hệ tiện ích "giữa tầng mây" gồm sky bar, lounge, nhà hàng và hồ bơi vô cực được bố trí nhằm khai thác tầm nhìn hướng biển. Không gian này phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực và tổ chức sự kiện.

Hệ tiện ích gần biển kết nối con người và thiên nhiên. Ảnh: Sunshine Group

Một trong những phân khu nổi bật tại tổ hợp này là Sunshine Bay Eden, sở hữu vị trí cửa ngõ dự án. Các căn hộ tại đây có diện tích lớn, thiết kế mở, ban công rộng nhằm tối ưu tầm nhìn ra biển.

"Càng lên cao, giá trị căn hộ càng gia tăng nhờ góc nhìn panorama, kết hợp mức giá cạnh tranh cùng tiêu chuẩn bàn giao nội thất 5 sao", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Phân khu này còn tích hợp mô hình vận hành Smart Hotel, ứng dụng công nghệ trong quản lý và khai thác căn hộ. Hệ thống cho phép tự động hóa quy trình từ đặt phòng, vận hành đến báo cáo doanh thu theo thời gian thực, hỗ trợ chủ sở hữu tối ưu hiệu quả khai thác mà không cần trực tiếp quản lý.

Tổ hợp giải trí tầng mái đa dạng các loại hình dịch vụ. Ảnh: Sunshine Group

Theo đại diện doanh nghiệp, việc kết hợp tiện ích đa tầng, công nghệ vận hành nhằm hướng tới nhóm khách hàng vừa có nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại thị trường bất động sản ven biển TP HCM.

Song Anh