TP HCM rực sáng trong đêm diễn ra VnExpress Marathon

Rạng sáng 22/3, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 - giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam - diễn ra với13.000 VĐV tham dự. Đường chạy đi qua 10 công trình biểu tượng của thành phố, mang đến trải nghiệm mới lạ cho runner.
Bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km đều xuất phát tại Công viên Tao Đàng, sau đó đi qua các đường trung tâm như Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi...
Trong ảnh, khung cảnh uy nghiêm của Dinh Độc Lập tương phản với không khí náo nhiệt của cuộc đua.
Sau Dinh Độc Lập, runner chạy vào tuyến đường bao quanh Nhà thờ Đức Bà. Công trình hơn 140 năm tuổi này đang được tu sửa.
Ủy ban Nhân dân thành phố là một trong những điểm chụp ảnh check-in yêu thích của giới trẻ, và cũng là nơi runner tham gia giải muốn có ảnh kỷ niệm. Công trình rực sáng trong đêm, nổi bật với kiến trúc cổ điển, tường vàng, cột trắng và mái vòm vòng cung.
Kế UBND thành phố là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều du khách nước ngoài đã dừng chân, đập tay cổ vũ khi thấy các VĐV chạy ngang đoạn đường này.
Nằm trên cung đường phố đi bộ Nguyễn Huệ là Nhà hát thành phố. Ban tổ chức bố trí một trạm nước ở đối diện công trình này.
Vòng xoay Công trường Mê Linh nhìn từ trên cao với tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo chỉ tay xuống sông Sài Gòn - bến Bạch Đằng.
Từ tượng Trần Hưng Đạo, các chân chạy tiếp tục di chuyển theo đường Tôn Đức Thắng, lên cầu Ba Son - một trong những cây cầu dây văng đẹp nhất thành phố.
Runner chinh phục Cầu Ba Son - một trong những thử thách của cung đường VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight.
Hàng nghìn runner nối nhau tạo thành dòng chảy màu xanh neon, với Bến Nhà Rồng rực sáng phía sau, tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng.
Ngoài Cầu Ba Son, cung đường chạy 21km và 42km của giải chạy đêm còn băng qua hai cây cầu khác là Cầu Thời Đại và Cầu Thủ Thiêm. Trong ảnh là một đoạn của cầu Thủ Thiêm nhìn từ trên cao.
Khoảnh khắc thành phố chuyển mình từ đêm sang ngày, khi ánh đèn hoà quyện với ánh bình minh.
Thy An
Ảnh: VnExpress Marathon