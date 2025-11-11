TP HCM nâng tầm trải nghiệm du lịch bằng công nghệ

Khu vực Đông Nam TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) áp dụng mô hình du lịch thông minh, với bản đồ 3D/360 và mã QR thuyết minh, tăng trải nghiệm mới cho du khách.

Để bắt đầu chuyến đi, chỉ với điện thoại thông minh du khách có thể dễ dàng truy cập thông tin qua hệ thống website chính thức của Sở Du lịch hay Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch. Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) cũng mở ra cách thức khám phá du lịch hoàn toàn mới thông qua nền tảng bản đồ số 3D/360 toàn thành phố. Mọi góc nhìn từ tổng quan đến chi tiết đều được tái hiện chân thực, sống động như đang đứng ngay giữa khung cảnh.

Với vài thao tác, du khách có thể "tham quan ảo" mọi góc cạnh của các địa danh như Cảng Cái Mép Thị Vải, Làng chài Phước Hải, Tượng chúa Kito dang tay...

Ngoài bản đồ số, thành phố cũng sử dụng hệ thống mã QR tại các điểm đến, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Thay vì đọc các bảng thông tin hay nghe thuyết minh viên, du khách chỉ cần quét mã QR để truy cập ngay vào phần giới thiệu bằng âm thanh (audio guide) song ngữ, kèm theo hình ảnh, bản đồ chi tiết và những câu chuyện lịch sử hấp dẫn. Việc số hóa dữ liệu di sản này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực, còn mang lại trải nghiệm tương tác, trực quan và hiện đại hơn cho du khách.

Những cải tiến số hóa trong trải nghiệm du lịch là một phần quan trọng trong "Đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" do Sở Du lịch triển khai, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh, bền vững.

Trước đó, năm 2023, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) ra mắt bản đồ 3D/360 độ, đánh dấu bước ngoặt trong chuyển đổi số du lịch của khu vực. Đến nay, hầu hết các di tích, danh thắng và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại đây đều được tích hợp, trở thành một công cụ thông tin hữu ích cho du khách.

Làn sóng chuyển đổi số cũng đang lan tỏa đến các doanh nghiệp du lịch. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng và công ty lữ hành cũng tích cực số hóa dịch vụ. Thanh toán không tiền mặt qua mã QR hoặc máy POS trở nên quen thuộc, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho du khách. Việc đặt phòng, đặt tour hay thuê xe giờ đây cũng đơn giản hơn với các thao tác "một chạm" trên những ứng dụng du lịch phổ biến.

TP HCM đang hiện thực hóa kế hoạch nâng cấp hạ tầng số phục vụ du lịch. Theo đó, hệ thống Wifi miễn phí sẽ được mở rộng tại nhiều khu du lịch, bãi tắm công cộng và điểm tham quan, giúp du khách dễ dàng kết nối Internet để tìm kiếm thông tin và chia sẻ trải nghiệm. Mạng 5G cũng được tiếp tục triển khai, đảm bảo tốc độ truy cập nhanh và ổn định trên diện rộng.

Theo đanh giá, những động thái cho thấy TP HCM quyết tâm đưa công nghệ trở thành cầu nối giữa tiện nghi hiện đại và trải nghiệm du lịch giàu cảm xúc.

