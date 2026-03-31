TP HCM nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng mỗi tháng

TP HCM áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập mới từ 1/4, nâng trần lên 25 triệu đồng mỗi tháng thay vì 20 triệu, mở rộng đáng kể nhóm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ, công chức.

Theo quy định mới, hệ số điều chỉnh thu nhập áp dụng là 1,25. Hệ số này là công cụ kỹ thuật để nới trần thu nhập xét duyệt, được áp dụng chủ yếu trong chính sách nhà ở xã hội nhằm phù hợp hơn với mặt bằng thu nhập thực tế. Với hệ số trên, ngưỡng thu nhập để được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội được nới rộng so với trước.

Cụ thể, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng mỗi tháng thuộc diện đủ điều kiện, tăng thêm 5 triệu so với hiện tại. Trường hợp độc thân nuôi con, mức thu nhập tối đa là 37,5 triệu đồng mỗi tháng (tăng 7,5 triệu so với hiện hành). Với hộ gia đình, tổng thu nhập của vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng mỗi tháng. Mức này tăng 10 triệu so với con số đang áp dụng.

Cách tính hệ số điều chỉnh thu nhập là lấy mức thu nhập chuẩn theo quy định x hệ số điều chỉnh. Chẳng hạn, nếu mức chuẩn là 20 triệu đồng mỗi tháng và áp dụng hệ số 1,25 thì ngưỡng thu nhập mới sẽ là 25 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, hệ số càng cao thì trần thu nhập càng được nâng lên, giúp nhiều người đủ điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, chính sách cũng bổ sung ưu tiên với các trường hợp có nhiều người phụ thuộc. Với hộ có từ 3 người phụ thuộc trở lên, hệ số điều chỉnh thu nhập được nâng lên 1,35. Theo đó, người độc thân sẽ được xét với mức thu nhập tối đa khoảng 27 triệu đồng mỗi tháng; trường hợp độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên là khoảng 40,5 triệu đồng mỗi tháng; còn với hộ gia đình, tổng thu nhập của vợ chồng không quá 54 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài điều kiện về thu nhập, các trường hợp có nhiều người phụ thuộc còn được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc loại có từ hai phòng ngủ trở lên, nếu dự án có bố trí quỹ căn phù hợp.

Việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập được đánh giá sẽ mở rộng đáng kể nhóm đủ điều kiện tham gia các chương trình nhà ở xã hội, trong bối cảnh giá nhà tại TP HCM liên tục tăng cao, khiến nhiều người lao động gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở.

Việt Nam đặt mục tiêu triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội. Hiện cả nước có 220 dự án đã khởi công, đang triển khai với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% chỉ tiêu năm.

Theo chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, TP HCM là địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng loại nhà ở này lớn nhất cả nước, năm nay là 28.500 căn và đạt 181.257 căn trong 4 năm tới. Trong đó, riêng từ 2028 đến 2030, đô thị lớn nhất cả nước cần xây dựng 38.200 căn mỗi năm.

Phương Uyên