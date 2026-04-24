TP HCM mở đường đảo chiều dài 2,5 km cửa ngõ Tân Sơn Nhất

TP HCM tháo dải phân cách trên đường Cộng Hòa, mở thêm một làn và tổ chức giao thông linh hoạt theo giờ cao điểm đông xe sáng - chiều, nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ sân bay.

Theo phương án của Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP HCM), dải phân cách giữa đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến Trường Chinh dài khoảng 2,5 km (phường Tân Sơn Nhất) sẽ được tháo dỡ, mở rộng mặt đường thêm 3 m.

Sau khi cải tạo, tuyến sẽ tổ chức giao thông linh hoạt, đảo chiều theo giờ cao điểm: buổi sáng ưu tiên 4 làn từ đường Trường Chinh vào trung tâm, 2 làn chiều ngược lại; buổi chiều bố trí 4 làn ra Trường Chinh và 2 làn vào trung tâm.

Công tác tháo dỡ đang triển khai, dự kiến hoàn tất thảm nhựa, kẻ vạch, biển báo... trước 15/5. Đây là lần đầu TP HCM áp dụng mô hình này nhằm tận dụng mặt đường, giảm ùn tắc.

Việc bỏ dải phân cách cũng giúp tăng làn xe, nâng năng lực thông hành, không cần mở rộng đường, giảm chi phí và ảnh hưởng nhà dân.

Cộng Hòa là trục huyết mạch nối tây bắc TP HCM với trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều năm quá tải, lưu lượng vượt khoảng 142% thiết kế, nhất là tại nút Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám. Trước áp lực này, tuyến được đề xuất nghiên cứu làm đường trên cao để tăng kết nối, giảm ùn tắc.

Bên cạnh mở thêm làn xe, thành phố tiếp tục duy trì đóng một số giao lộ như Tân Kỳ Tân Quý, Ấp Bắc, tổ chức lại điểm quay đầu để giảm xung đột các hướng đi. CSGT tăng cường điều tiết tại các nút giao trọng điểm trên tuyến hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ.

