TP HCM lần đầu mở làn đường đảo chiều ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Thành phố tháo dải phân cách trên tuyến Cộng Hòa để mở thêm làn đường và điều tiết xe chạy linh hoạt, đảo chiều theo khung giờ, giúp giảm ùn tắc cửa ngõ sân bay.

Ngày 24/4, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị tiến hành dỡ bỏ dải phân cách bằng bêtông nằm giữa tuyến Cộng Hòa, phục vụ phương án mở rộng mặt đường và tổ chức lại giao thông. Một số đoạn được thảm nhựa, kẻ vạch, giúp diện tích mặt đường rộng thêm khoảng 3 m, tạo điều kiện bố trí thêm làn xe.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP HCM, việc dỡ bỏ dải phân cách nhằm triển khai phương án tổ chức giao thông mới trên đường Cộng Hòa, với phạm vi toàn tuyến, từ cầu vượt Lăng Cha Cả tới Trường Chinh.

Một đoạn dải phân cách trên đường Cộng Hòa đã được tháo dỡ, ngày 24/4. Ảnh: Hạ Giang

Phần mặt bằng sau khi thu hồi từ dải phân cách sẽ tổ chức lại thành làn xe linh hoạt, kết hợp hệ thống biển báo, vạch sơn và giải pháp phân luồng phù hợp để đảm bảo an toàn khai thác. Dự kiến, việc cải tạo và bổ sung các hạng mục liên quan sẽ hoàn thành trước ngày 15/5.

Theo phương án phân luồng sau khi có làn đường mới, giao thông trên tuyến Cộng Hòa được tổ chức linh hoạt, đảo chiều theo khung giờ cao điểm trong ngày. Vào buổi sáng khi lượng xe theo hướng từ khu vực An Sương vào trung tâm thành phố tăng cao, trên tuyến sẽ ưu tiên bố trí 4 làn xe theo chiều này và 2 làn cho hướng ngược lại.

Đến buổi chiều, khi nhu cầu di chuyển từ trung tâm ra ngoài tăng lên, giao thông sẽ được điều chỉnh ngược lại với 4 làn xe hướng ra An Sương và 2 làn chiều vào khu trung tâm.

Phương án tổ chức làn đường đảo chiều. Đồ họa: Khánh Hoàng

Theo Sở Xây dựng, việc linh hoạt đảo chiều theo khung giờ nhằm khai thác tối đa diện tích mặt đường, sát nhu cầu đi lại thực tế để giảm ùn tắc các khung giờ cao điểm. Đây là lần đầu tiên TP HCM tổ chức giao thông theo cách này.

Cùng với đó, việc bỏ dải phân cách giữa giúp tăng làn xe, nâng năng lực thông hành, không cần mở rộng đường, giảm chi phí và ảnh hưởng nhà dân.

Cộng Hòa là trục huyết mạch nối tây bắc TP HCM với trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều năm quá tải, lưu lượng vượt khoảng 142% thiết kế, nhất là tại nút Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám. Trước áp lực này, tuyến được đề xuất nghiên cứu làm đường trên cao để tăng kết nối, giảm ùn tắc.

Dải phân cách giữa đường Cộng Hòa sẽ được phá bỏ tạo thêm làn. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh mở thêm làn xe, thành phố tiếp tục duy trì đóng một số giao lộ như Tân Kỳ Tân Quý, Ấp Bắc, tổ chức lại điểm quay đầu để giảm xung đột các hướng đi. CSGT tăng cường điều tiết tại các nút giao trọng điểm trên tuyến hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ.

