TP HCM kéo dài làn xe đạp ở Thủ Thiêm, kết nối metro

Làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ được kéo dài thêm 4,5 km nối đến ga metro và công viên bờ sông Sài Gòn trong Khu đô thị Thủ Thiêm vào quý II năm nay.

Thông tin được ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị - Sở Xây dựng TP HCM cho biết ngày 23/3, sau gần ba tháng thí điểm làn ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức (cũ).

Đây là đường ưu tiên xe đạp đầu tiên ở thành phố, bố trí dọc hai bên tuyến với tổng chiều dài gần 6 km, từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến D1, kinh phí đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng.

Làn đường ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo phương án mở rộng, tuyến sẽ kéo dài về hai phía. Một nhánh dài khoảng 2 km tiếp tục dọc đại lộ Mai Chí Thọ đến ga metro Bến Thành - Suối Tiên trên đường Võ Nguyên Giáp. Nhánh còn lại dài khoảng 2,5 km, theo đường Nguyễn Cơ Thạch đến công viên ven sông Sài Gòn trong Khu đô thị Thủ Thiêm.

Việc nối dài kỳ vọng hình thành trục di chuyển liên tục cho xe đạp, tăng khả năng tiếp cận metro và các không gian công cộng.

Theo ông Tấn, sau thời gian thí điểm, nhu cầu đạp xe trên tuyến tăng dần, gồm cả người dùng xe cá nhân và dịch vụ xe đạp công cộng. Phần lớn tuyến được tách khỏi làn xe cơ giới nên mức độ an toàn cải thiện đáng kể.

Tình trạng xe máy đi vào làn xe đạp phổ biến trong những ngày đầu, nhưng đã giảm khi người dân dần hình thành thói quen. Đây là cơ sở để thành phố xem xét mở rộng mô hình.

Người dân đạp ở đoạn làn ưu tiên bố trí tách biệt với đường xe cơ giới trên đại lộ Mai Chí Thọ. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM cho biết ngoài Thủ Thiêm, một số tuyến đường trung tâm như Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Lê Duẩn... cũng được nghiên cứu triển khai. Tuy nhiên, việc thực hiện sẽ được cân nhắc kỹ để tránh ảnh hưởng đến lưu thông ôtô, xe máy.

Từ thời Pháp thuộc, TP HCM từng có nhiều tuyến đường dành cho xe đạp như Pasteur, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, song chức năng này dần mai một. Năm 2021, thành phố triển khai xe đạp công cộng ở khu trung tâm, thu hút người dùng, nhưng do thiếu làn riêng nên vẫn tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Giang Anh