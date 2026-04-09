TP HCM hỗ trợ 300.000 đồng tư vấn tâm lý cho nạn nhân bạo lực gia đình

Thành phố sẽ hỗ trợ 300.000 đồng mỗi lượt tư vấn tâm lý, kỹ năng ứng phó cho người bị bạo lực gia đình, hỗ trợ nhu yếu phẩm khi áp dụng lệnh cấm tiếp xúc.

Nội dung trên nằm trong quyết định quy định mức chi cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình vừa được UBND TP HCM ban hành, trên cơ sở hướng dẫn của Nghị định 76/2023.

Theo đó, người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ tư vấn tâm lý để ổn định tinh thần và trang bị kỹ năng ứng phó. Thành phố thanh toán cho tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn với mức 300.000 đồng mỗi lượt.

Trường hợp phải thực hiện lệnh cấm tiếp xúc, nạn nhân được hỗ trợ ăn ở, nhu yếu phẩm theo mức bảo trợ xã hội. Người tham gia ngăn chặn bạo lực nhưng bị thương tích hoặc thiệt hại tài sản cũng được xem xét hỗ trợ theo mức độ.

Ngoài nạn nhân, người có hành vi bạo lực cũng được tư vấn, phổ biến pháp luật với mức hỗ trợ tương đương nhằm kiểm soát và thay đổi hành vi.

Người dân có thể báo tin qua tổng đài 111, 113 hoặc trực tiếp đến UBND phường, công an, tổ dân phố. Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ tư vấn ban đầu, chuyển cấp phường xử lý; trường hợp nghiêm trọng có thể bị ngăn chặn, xử lý hành chính hoặc hình sự.

Theo báo cáo, giai đoạn 2023-2024, địa bàn TP HCM cũ ghi nhận 57 vụ bạo lực gia đình với 61 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ. Dù số vụ giảm, cơ quan chức năng đánh giá tình trạng này vẫn âm ỉ, nhiều trường hợp chưa được báo cáo do tâm lý e ngại và phụ thuộc kinh tế.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho người liên quan, thành phố cũng quy định mức chi cho công tác truyền thông như hội nghị, tập huấn, chiến dịch cộng đồng, sản xuất băng rôn, áp phích và chương trình văn nghệ. Mức bồi dưỡng biểu diễn là 300.000 đồng, dẫn chương trình 500.000 đồng mỗi buổi; xây dựng kịch bản truyền thông 1 triệu đồng.

Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, hành vi này bao gồm cố ý gây tổn hại hoặc nguy cơ gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên trong gia đình như đánh đập, đe dọa, xúc phạm danh dự, bỏ mặc người thân hoặc ép ly hôn.

