TP HCM giao Sun Group đầu tư Trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ đồng

TP HCM sẽ xây dựng Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm theo hình thức BT, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, nhà đầu tư là doanh nghiệp thuộc Sun Group.

Chủ trương đầu tư Trung tâm hành chính mới và Quảng trường trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), được HĐND TP HCM thông qua sáng 18/4.

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Sun Group). Dự án đặt tại phường An Khánh, với tổng diện tích khoảng 46,7 ha, gồm các hạng mục trung tâm hành chính, quảng trường, nhà hát và công trình phụ trợ.

Theo UBND TP HCM, việc triển khai theo hình thức PPP nhằm huy động nguồn lực xã hội, giảm áp lực ngân sách trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn. Trung tâm hành chính mới dự kiến phục vụ 6.000-8.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tiếp nhận 1.500-2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày qua hệ thống "một cửa".

Phối cảnh đề xuất xây dựng Trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm. Ảnh: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc TP HCM

Công trình được định hướng hình thành tổ hợp hành chính - chính trị tập trung, góp phần sắp xếp lại trụ sở phân tán hiện nay, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị. Các trụ sở cũ sẽ được tái bố trí, khai thác theo quy hoạch.

Dự án gồm nhiều hạng mục như hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe ngầm, trung tâm hành chính, trung tâm biểu diễn (nhà hát) và quảng trường trung tâm. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.600 tỷ đồng.

Trong đó, khối trung tâm hành chính có diện tích sàn khoảng 272.000 m2; trung tâm biểu diễn quy mô khoảng 2.000 chỗ; quảng trường có thể phục vụ tối đa 268.000 người trong các sự kiện chính trị và đến 500.000 người với sự kiện văn hóa.

Khu quảng trường kết hợp công viên, hồ trung tâm, dự kiến bố trí các công trình biểu tượng như tượng đài, đài phun nước, khán đài..., phục vụ 1.000-3.000 lượt khách mỗi ngày. Không gian này được định hướng trở thành khu công cộng quy mô lớn, tăng diện tích cây xanh và mặt nước.

Khu đô thị Thủ Thiêm từ trên cao, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Về tài chính, dự án thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất và ngân sách. Trong đó, giá trị quỹ đất dự kiến khoảng 22.100 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 7.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Quỹ đất đối ứng nằm tại các lô đất thuộc phân khu 1, phường An Khánh, giá trị cụ thể sẽ được xác định tại thời điểm giao đất.

Dự kiến công trình triển khai giai đoạn 2026-2028, thời gian hợp đồng khoảng 5 năm, bao gồm xây dựng và thanh toán sau bàn giao.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng khoảng 930 ha, được quy hoạch từ năm 1996, định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại mới của TP HCM. Thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính - chính trị - văn hóa tại đây, làm cơ sở triển khai dự án.

Hiện trụ sở các cơ quan TP HCM còn phân tán, trong đó UBND và HĐND đặt tại công trình hơn 100 năm tuổi trên đường Lê Thánh Tôn. Trung tâm hành chính mới được kỳ vọng tạo đầu mối tập trung, hiện đại hóa bộ máy quản lý, đồng thời hình thành không gian công cộng mang tính biểu tượng. Trụ sở hiện hữu sẽ được bảo tồn, khai thác phục vụ tham quan, du lịch và giáo dục truyền thống.

