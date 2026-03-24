TP HCM giao gần 10 ha đất cho doanh nghiệp làm nhà ở thương mại

UBND TP HCM vừa giao gần 10 ha đất cho hai doanh nghiệp để triển khai các dự án nhà ở thương mại tại xã Bình Hưng và phường Đông Hòa.

Theo quyết định, khu đất gần 7,9 ha tại lô số 6, Khu 6B, thuộc Khu chức năng số 6, xã Bình Hưng được giao cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông phát triển dự án nhà ở trong khu đô thị Nam Thành phố. Trong đó, khoảng 6,95 ha là đất đã hoàn tất bồi thường, phần còn lại hơn 0,93 ha là đất giao thông, rạch do Nhà nước quản lý.

Cơ cấu sử dụng gồm hơn 5,4 ha đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất. Phần còn lại khoảng 2,48 ha là đất giao thông, cây xanh và trường học, được giao không thu tiền. Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng, xây dựng trường học và bàn giao cho cơ quan quản lý.

Dự án có thời hạn sử dụng 50 năm. Ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng do Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

Phối cảnh dự án Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát tại TPHCM. Ảnh: Tân Việt Phát

Khu đất thứ hai rộng khoảng 2,37 ha được giao cho Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Việt Phát phát triển dự án khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát tại phường Đông Hòa. Trong đó, hơn 2 ha là đất nông nghiệp và một phần kênh rạch, hành lang giao thông được chuyển mục đích, cùng khoảng 0,087 ha đất ở hiện hữu.

Cơ cấu sử dụng gồm gần 2 ha đất ở và khoảng 0,37 ha đất giao thông. Thời hạn sử dụng đất 50 năm. Phần đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất, còn đất giao thông được giao không thu tiền và sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng sau khi hoàn thiện hạ tầng.

Cả hai dự án đều được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, cũng không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Giá đất để tính nghĩa vụ tài chính sẽ được xác định theo quy định.

UBND TP HCM yêu cầu chủ đầu tư hai dự án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đảm bảo năng lực vốn và triển khai đúng tiến độ, tuân thủ quy định về đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ bị thu hồi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định mốc giới, bàn giao đất, xác định giá đất và cấp giấy chứng nhận sau khi doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm cập nhật hồ sơ địa chính và thu các khoản phải nộp theo quy định. Các sở, ngành được giao phối hợp xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và theo dõi tiến độ dự án.

Phương Uyên