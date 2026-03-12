TP HCM giao 3 khu đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỷ cho Trung Nam Group

TP HCM giao 3 khu đất cho doanh nghiệp thuộc Trungnam Group để thanh toán hợp đồng dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng vừa được tái khởi động đầu năm nay.

Theo quyết định của UBND TP HCM ngày 11/3, ba khu đất được giao cho các công ty thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam nằm tại phường Phước Long, Bình Quới và Tân Mỹ. Các khu đất này được dùng để thanh toán cho dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM (giai đoạn 1).

Khu đất đầu tiên rộng hơn 17.573 m2 nằm tại số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ), được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Vương Long. Theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt cuối năm 2025, khu đất này sẽ được xây dựng chung cư.

Khu đất thứ hai có diện tích khoảng 3.474 m2 tại số 762 Bình Quới, phường Bình Quới ( Bình Thạnh cũ), giao cho Công ty TNHH Trung Nam Đạt Long. Trong đó khoảng 3.100 m2 được quy hoạch xây dựng chung cư với thời hạn sử dụng đất 50 năm. Phần diện tích còn lại nằm trong phạm vi quy hoạch giao thông và hành lang bảo vệ sông Sài Gòn. Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Cống ngăn triều Bến Nghé vận hành thử nghiệm sáng 2/2. Ảnh: Hạ Giang

Khu đất thứ ba là ô C8A thuộc Khu A, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), rộng 5.500 m2, giao cho Công ty TNHH Trung Nam Long Thịnh. Theo quy hoạch 1/500, khoảng 5.450 m2 được sử dụng để xây dựng chung cư với thời hạn 50 năm, phần còn lại là đất giao thông sẽ được bàn giao lại cho cơ quan quản lý sau khi hoàn thiện hạ tầng.

Theo quyết định của UBND TP HCM, phần đất xây dựng chung cư được giao có thu tiền sử dụng đất, còn diện tích dành cho giao thông không thu tiền.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất để làm cơ sở tính tiền sử dụng và quyết toán hợp đồng BT bằng quỹ đất. Cơ quan này cũng sẽ xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sở Tài chính được giao quyết toán hợp đồng BT theo quy định với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Ba khu đất vừa được giao nằm trong tổng số 7 quỹ đất TP HCM dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) ký giai đoạn 2016-2020. Theo bảng giá đất, tổng giá trị ước tính 3 khu này khoảng 2.500 tỷ đồng.

Trước đó, nói về kế hoạch sử dụng các khu đất, đại diện Trung Nam cho biết giai đoạn 2026-2030, tập đoàn sẽ tập trung phát triển các dự án bất động sản trên quỹ đất được thanh toán. Doanh nghiệp dự kiến tự đầu tư hoặc hợp tác với đối tác để triển khai các dự án có quy mô từ nhỏ (2 năm) đến các khu đô thị lớn (5-7 năm).

Dự án chống ngập do triều khu vực TP HCM được khởi công năm 2016 và hiện đã hoàn thành khoảng 94% khối lượng. Công trình phải tạm dừng từ năm 2020 do vướng mắc pháp lý liên quan hình thức hợp đồng BT. Sau chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP HCM, dự án được tái khởi động từ đầu tháng 2 năm nay và dự kiến hoàn thành, vận hành đồng bộ trong năm 2026. Nhà đầu tư hiện đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống, chạy thử và thực hiện các thủ tục nghiệm thu.

Phương Uyên