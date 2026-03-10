TP HCM giám sát cửa hàng xăng dầu 24/7 tránh 'găm hàng, trục lợi'

Lực lượng quản lý thị trường TP HCM đang túc trực 24/7 tại các cửa hàng xăng dầu để giám sát nguồn cung, trong bối cảnh sản lượng bán tại nhiều điểm tăng 130-200%.

Thông tin được ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường TP HCM, cho biết tại cuộc họp sáng 10/3, nhằm đánh giá tình hình cung ứng xăng dầu, khí đốt và thống nhất giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn.

Theo cơ quan này, các đội quản lý thị trường được phân công theo dõi trực tiếp từng cửa hàng bán lẻ, ghi nhận lượng hàng, sản lượng bán và những biến động bất thường. Dữ liệu được tổng hợp và báo cáo hằng ngày về Sở Công Thương để kịp thời điều phối nguồn cung. Ngoài ra, cơ quan này sẽ túc trực 24/7, giám sát từng cửa hàng để kịp thời xử lý các trường hợp găm hàng hoặc trục lợi.

Trong trường hợp cửa hàng thiếu hàng, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu cung cấp các chứng từ như phiếu đặt hàng hoặc xác nhận đơn hàng từ nhà cung cấp để xác minh nguyên nhân, qua đó làm rõ trách nhiệm của từng khâu trong chuỗi cung ứng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM, nói nguồn cung xăng dầu trên địa bàn nhìn chung vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, tại một số khu vực ven đô đã xuất hiện tình trạng thiếu hàng cục bộ trong thời gian ngắn, chủ yếu do nhu cầu tăng đột biến hoặc việc giao hàng từ nhà cung cấp bị chậm.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM phát biểu sáng 10/3. Ảnh: Linh Đan

Các doanh nghiệp cũng cho biết sản lượng bán tại nhiều cửa hàng tăng mạnh sau hai kỳ điều chỉnh giá gần đây. Theo thống kê của một số doanh nghiệp, sản lượng bán toàn hệ thống tăng khoảng 131% so với cùng kỳ, riêng tại TP HCM tăng khoảng 165%.

Đại diện Petrolimex Sài Gòn cho hay một số cửa hàng ghi nhận sản lượng tăng tới 206%. Nhiều trường hợp người dân mang can hoặc thùng chứa đến mua xăng tích trữ do lo ngại nguồn cung gián đoạn, khiến nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Ghi nhận tối 9/3 và sáng 10/3 cho thấy nhiều cây xăng tại TP HCM và Hà Nội đông khách bất thường, dòng xe xếp hàng kéo dài. Có nơi khách phải chờ 30-45 phút mới đến lượt đổ xăng.

Khoảng 20h ngày 9/3, tại một cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu (TP HCM), xe máy xếp thành nhiều hàng kéo dài ra gần hết mặt đường. Nhân viên cho biết trạm không hạn chế lượng bán, nhưng số khách tăng 2-4 lần so với ngày thường nên thời gian chờ kéo dài

Để đáp ứng nhu cầu, các doanh nghiệp đã tăng cường xuất hàng từ kho và kéo dài thời gian vận hành. Có thời điểm kho xăng dầu hoạt động đến 4h sáng, thậm chí làm việc cả ngày cuối tuần để đảm bảo nguồn hàng cho hệ thống bán lẻ.

Đại diện Saigon Petro cho biết doanh nghiệp cam kết đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong tháng 3 và khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ vì giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng giảm.

Theo Sở Công Thương, giá dầu thế giới thời gian qua đã giảm từ mức gần 120 USD một thùng xuống dưới 90 USD. Trong nước, giá xăng RON 95 hiện khoảng 27.000 đồng mỗi lít, vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực như Singapore, Lào và Thái Lan.

Trước diễn biến thị trường, Chính phủ đã điều hành giá linh hoạt hơn. Nếu giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore biến động trên 7% so với kỳ điều hành trước, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có thể điều chỉnh giá ngay thay vì chờ kỳ điều hành định kỳ.

Ngoài ra, Nghị định 72 vừa ban hành đã giảm thuế nhập khẩu xăng từ 10% xuống 0% nhằm góp phần ổn định giá bán lẻ. Liên bộ Công Thương - Tài chính cũng sẵn sàng sử dụng Quỹ bình ổn nếu giá tiếp tục biến động mạnh.

Một cây xăng ở phường Gò Vấp hạn chế bán 50.000 đồng một lượt tối 9/3. Ảnh: Thi Hà



Sở Công Thương TP HCM cho biết từ ngày 10/3 sẽ triển khai cơ chế theo dõi nguồn hàng hằng ngày từ các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối, yêu cầu báo cáo số liệu thường xuyên để kịp thời điều phối giữa nơi thừa và nơi thiếu.

Sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho xe bồn vận chuyển xăng dầu lưu thông vào nội đô ban ngày nhằm bổ sung nguồn hàng nhanh cho các cửa hàng khi phát sinh thiếu hụt cục bộ.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung, lực lượng chức năng cũng cảnh báo nguy cơ cháy nổ khi người dân mua xăng tích trữ trong nhà.

Đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM cho biết xăng là chất lỏng dễ bay hơi và dễ bắt cháy. Việc chứa xăng trong can nhựa, thùng phuy hoặc chai nhựa tại nhà, đặc biệt trong khu vực sinh hoạt hoặc tầng hầm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ mua xăng đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà và tránh đặt gần nguồn lửa hoặc nguồn điện.

Thi Hà